Die Aufnahme wurde am 22. Oktober vor dem Stadttempel gemacht, nachdem die israelische Fahne wieder aufgehängt wurde. APA/MAX SLOVENCIK

In der Nacht auf Samstag ist eine israelische Fahne vom Stadttempel in der Wiener Innenstadt heruntergerissen worden. Mittlerweile hat die Polizei eine Verdächtige ausforschen können. Die österreichische Politik reagierte auf den Vorfall mit Bestürzung und übte teils heftige Kritik am Vorgehen der Polizei, insbesondere dem Fehlen einer 24-Stunden-Bewachung.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) verurteilte den Vorfall am Sonntagvormittag auf X, vormals Twitter, "aufs Schärfste". Für Antisemitismus und Israel-Hass sei kein Platz in der Gesellschaft. Er gehe davon aus, dass die Täter rasch ausgeforscht werden.

Für Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) ist es "vollkommen inakzeptabel", dass es in der aktuellen Situation zu einer "derartigen antisemitischen Provokation" vor dem Wiener Stadttempel gekommen ist.

Auch der Vizebürgermeister der Stadt Wien, Christoph Wiederkehr (Neos), reagierte noch am Samstagabend auf den Vorfall. Er forderte auf X, vormals Twitter, "eine harte Bestrafung für diesen offenen Antisemitismus" und bezeichnete den Angriff als "gestört".

Der Wiener ÖVP-Landesparteiparteiobmann Karl Mahrer bezeichnete die Bilder als "erschreckend und verstörend". Derartige Vorfälle seien absolut nicht zu tolerieren, so Mahrer weiter. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig verurteilte den Vorfall "auf das Schärfste", Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sprach von einer schrecklichen Attacke. Neos-Obfrau Beate Meinl-Reisinger hofft auf "entsprechende strafrechtliche Konsequenzen".

Reaktionen auf Vorgehen der Polizei

Offene Kritik beziehungsweise Skepsis am Vorgehen der Polizei in dem Fall kam von mehreren Seiten. Der Schutz der jüdischen Gemeinschaft müsse mehr sein als eine Regierungsshow, kritisierte die SPÖ-Sprecherin für Gedenkkultur Sabine Schatz das Fehlen einer 24-Stunden-Bewachung. Die Neos-Sprecherin für Innere Sicherheit Stephanie Krisper forderte eine rasche und lückenlose Aufklärung und Konsequenzen.

Allgemeiner fiel die Kritik der FPÖ an Innenminister Karner (ÖVP) aus, da dieser keinen Asyl-Stopp veranlasse. Jeder Islamist, der unter dem Deckmantel Asyl nach Österreich komme, stelle eine potenzielle Gefahr dar, befand Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer.

Doch auch beim Koalitionspartner ist man mit dem Schutz der jüdischen Einrichtungen offenbar nicht zufrieden. Der Abgeordnete David Stögmüller verwies auf die Unterstützung des Bundesheers für den 24-Stunden-Schutz jüdischer Einrichtungen. Er wolle Aufklärung, warum dies nicht passiere. (APA, red, 22.10.2023)