Otter tollen mit Muscheln im Wasser, ein Gorillababy bohrt in der Nase, ein Nashorn kaut gemütlich auf Ästen, ein Orang-Utan-Kleines nervt seine Mutter. In der neuen Netflix-Serie Baby Animal Cam passiert absolut nichts Spannendes. Aber seien wir uns ehrlich: Würde man uns filmen, würde die meiste Zeit auch nichts Aufregendes passieren – aber gerade das ist das Entspannende daran. Wie Bahn-TV, nur mit Tieren.

Netflix-Serie "Baby Animal Cam". Netflix/Screenshot

Der Witz dabei: Die Serie wird live aus dem Cleveland Metroparks Zoo in Ohio, USA, gesendet. Falls es tatsächlich live ist, muss man den Produzenten zu dieser sehr simplen und kostensparenden Idee beglückwünschen. Und es wirft gleichzeitig die Frage auf: Ist mit dem Streamen einer Livesendung durch einen On-Demand-Anbieter nun die nächste Evolutionsstufe im Unterhaltungsbusiness erreicht?

Baby Animal Cam | Official Trailer | Netflix

Hintergrundgedudel und oldschool Yoga-Musik

Würde der Schönbrunner Zoo live senden, würde ich es vermutlich den ganzen Tag auf dem Fernseher laufen lassen. Aber ohne Ton – wäre dieser der Gleiche wie bei der beschriebenen Netflix-Serie. Denn die Musik ist ein Mix aus Hintergrundgedudel und oldschool Yoga-Musik – rein akustisch, ohne Gesang. Auf Dauer schwer auszuhalten.

Es werden immer wieder nette Informationen zu den Tieren eingeblendet: Name, Alter, was es gerne macht etc. Allerdings auf ziemlich einfachem Niveau. Echte Tierdokufans sind einen ganz anderen Grad an Informationsgehalt gewohnt. Aber es reicht auch einfach, den niedlichen Tierbabys zuzusehen.

Eine unangenehme Seite hat das Format allerdings: Wenn man sieht, wie langweilig den Tieren ist, empfindet man tiefstes Mitleid mit ihnen. (Natascha Ickert, 23.10.2023)