Nach CDU-Chef Friedrich Merz hat nun der CSU-Vorsitzende Markus Söder dem deutschen Kanzler ein Angebot gemacht. Der ist nicht interessiert, will aber mehr Härte in der Asylpolitik

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder sowie CDU-Chef Friedrich Merz demonstrieren in letzter Zeit große Harmonie. Einig sind sie sich in einem Punkt: Die Grünen sollen nicht mehr regieren. IMAGO/Chris Emil Janssen

Eigentlich ist Markus Söder in Bayern gerade gut beschäftigt. Der Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende will mit den Freien Wählern eine neue Koalition hinbekommen. Vor zwei Wochen wurde im Freistaat gewählt, und nun verhandelt die CSU mit der Truppe von Hubert Aiwanger. Das bedeutet aber nicht, dass sich Söder keine Gedanken über die Bundespolitik macht.

Diese beschäftigt ihn sogar recht intensiv. Denn den Ministerpräsidenten besorgt die steigende Zahl der Geflüchteten, die nach Deutschland einreisen. Zwischen Anfang Jänner und Ende September haben 233.744 Menschen erstmals einen Asylantrag im Land gestellt, das sind rund 73 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Söder ist sich sicher: Die Ampelregierung aus Sozialdemokraten, Grünen und FDP wird eine Trendumkehr nicht schaffen. Die Schuld gibt Söder den Grünen. Diese bildeten den "harten ideologischen Kern dieser Ampel". Die FDP könne daneben gar nichts machen.

"Jetzt das Notwendige tun"

Daher hat Söder Scholz nun zweimal eine große Koalition angeboten. "Jetzt das Notwendige zu tun heißt, FDP und Grüne zu entlassen, eine neue Regierung der nationalen Vernunft zu bilden", sagte er zunächst. Dann legte er nach und betonte: "Das Beste wäre, die Regierung tritt gesamt ab und wir übernehmen, und ansonsten brauchen wir eine Lösung dazwischen." Scholz dürfe nicht nur alle halben Jahre ein Machtwort sprechen, "sondern er muss die Minister der Grünen eigentlich sofort entlassen".

Dieses Thema hatte auch schon CDU-Chef Friedrich Merz vor einigen Wochen angeschnitten. Auf dem Parteitag der CSU, vor der Bayern-Wahl, bot er Scholz beim Thema Migration zunächst an: "Lassen Sie uns das zusammen machen." Dann fügte er, unter Jubel der Delegierten, hinzu: "Und wenn Sie es mit den Grünen nicht hinbekommen, dann werfen Sie sie raus, dann machen wir es mit Ihnen, aber wir müssen dieses Problem lösen!"

Scholz hat seinen Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklären lassen, was er von der Idee hält: "Nichts." Gleichzeitig macht der deutsche Kanzler aber klar, dass er beim Thema Migration Handlungsbedarf sieht und künftig auch einen härteren Kurs fahren will.

In großem Stil abschieben

"Wir müssen endlich in großem Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben", sagt er im dieswöchigen Spiegel. Zudem betont er in dem Interview, die irreguläre Migration nach Deutschland begrenzen zu wollen. Scholz: "Es kommen zu viele."

Derzeit ist die Zahl der Menschen, die irregulär über die Grenze nach Deutschland kommen, so hoch wie seit dem Jahr 2016 nicht mehr. Von Jänner bis September sind laut Bundespolizei 92.119 Personen eingereist. Diese Zahl wurde zuletzt 2016, nach dem Jahr der sogenannten Flüchtlingskrise, mit 111.843 übertroffen. Im vergangenen Jahr waren es 91.986 Menschen gewesen.

In der Vorwoche hat Innenministerin Nancy Faeser (SPD) für die Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz zunächst für zehn Tage feste Kontrollen bei der EU-Kommission angemeldet. Diese Maßnahme kann verlängert werden. Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich gibt es schon seit dem Jahr 2015. Die Ausweitung nun war seit langem von CDU und CSU gefordert worden, zunächst ohne Erfolg. Nun jedoch erhoffen sich Scholz und Faeser dadurch mehr Erfolge im Kampf gegen Schlepper.

Scholz gefällt eine weitere Idee aus unionsgeführten Bundesländern: Sachleistungen statt Geld für Geflüchtete. Und er sagt: "Außerdem finden wir es richtig, Asylsuchenden gemeinnützige Arbeit anzubieten."

Grüne Kritik

Kritik kommt von den Grünen. Außenpolitiker Jürgen Trittin meint, "Abschotten, Abschrecken, Abschieben" sei keine Migrationspolitik, "sondern ein Konjunkturprogramm für Rassismus und Rechtsradikale". Scholz hingegen warnt: "Wer eine unbegrenzte Zuwanderung will, muss so ehrlich sein und sagen, dass wir dann unseren Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, nicht aufrechterhalten könnten." Die Regierung trage Verantwortung dafür, "dass unser Gemeinwesen funktioniert". Dazu gehöre auch "eine gewisse Härte". Eine Begrenzung der Zuwanderung mache "uns nicht zu Unmenschen".

Nicht infrage kommt für Scholz allerdings der Vorstoß der Union, für Asylsuchende eine Obergrenze von 200.000 Personen jährlich einzuführen. CDU-Chef Merz hat dem Kanzler nun eine gemeinsame Arbeitsgruppe zum Thema Migration vorgeschlagen. (Birgit Baumann, 22.10.2023)