Die angekündigte Bodenoffensive ließ am Sonntag weiter auf sich warten. Um Verluste gering zu halten, soll die Hamas erst aus der Luft geschwächt werden. Zusätzlich drohte eine Eskalation an der Grenze zum Libanon

Dass die Bodenoffensive gegen die Terroristen der islamistischen Hamas im Gazastreifen kommen wird, schien auch am Sonntag so gut wie sicher zu sein. Über den Zeitpunkt konnte jedoch nur spekuliert werden. Während es vor dem Wochenende aussah, als stehe der Beginn der Offensive unmittelbar bevor, schien Israel nun noch abzuwarten. Stattdessen kündigte das Militär an, die Luftangriffe auf die Stellungen und Basen der Hamas und des Islamischen Jihad zu intensivieren. Dabei geht es auch darum, eigene Verluste möglichst gering zu halten. Seit Beginn des Krieges starben schon mehr als 300 Soldaten.

"Wir müssen in die nächste Phase des Krieges unter bestmöglichen Bedingungen eintreten", begründete Armeesprecher Daniel Hagari das Vorgehen. Die Islamisten schießen ihre Raketen auf Israel allerdings vorzugsweise aus Wohngebieten und ziviler Infrastruktur ab, die dann durch Luftangriffe gefährdet werden. Seit Beginn des Krieges haben die Terroristen schon tausende Raketen Richtung Israel gefeuert. Nach Angaben des israelischen Militärs explodiert jedoch rund jede fünfte der Raketen der Hamas durch Fehlzündungen im Gazastreifen selbst.

Israel setzt vorerst auf Luftangriffe auf den Gazastreifen. Die Hamas benutzt jedoch auch palästinensische Zivilisten als Schutzschilde. AFP/SAID KHATIB

Um einen solchen Vorfall dürfte es sich auch bei der Explosion bei einem Spital in Gaza gehandelt haben, wie aus Geheimdiensterkenntnissen der USA, Frankreichs, Kanadas und Israels hervorgeht. Die Hamas hatte Israel die Verantwortung zugeschoben, was in den muslimischen Staaten, aber auch von Politikern und Medien im Westen unkritisch übernommen wurde.

Hilfslieferungen

Am Samstag öffnete Ägypten erstmals den Grenzübergang Rafah, um mehreren Lastwagen mit Hilfsgütern die Einfahrt in den abgeriegelten Küstenstreifen zu ermöglichen, am Sonntag folgten weitere Lieferungen, die den Bedarf freilich nur teilweise zu decken vermögen. Dort wird die Situation der Zivilisten dramatischer: Als Reaktion auf das Massaker der Hamas-Terroristen an mehr als 1400 Menschen und der Verschleppung von mindestens 210 Menschen als Geiseln nach Gaza kappte Israel zunächst die Versorgung des Gebiets mit Strom und Wasser. Auch an Nahrung, Medikamenten und Treibstoff mangelt es.

In der Nacht auf Samstag wurden von der Hamas nach Vermittlung durch Katar zwei US-amerikanische Geiseln freigelassen – aus nicht näher ausgeführten "humanitären Gründen". Die Terroristen sprechen bei den Geiseln, unter denen sich auch zahlreiche Kleinkinder befinden, zynisch von "Gästen".

Eskalation im Norden droht

Auch in anderen Gebieten verschärfte sich die Lage: Immer wieder beschießt die schiitische Terrormiliz Hisbollah den Norden Israels, wobei bereits fünf Soldaten und ein Zivilist ums Leben kamen. Israel hat bereits zahlreiche Ortschaften und die Stadt Kiryat Shmona evakuiert und dehnt die Zone weiter aus. Die israelische Armee geht gezielt gegen die Positionen der Hisbollah und anderer Militanter im Libanon vor, wobei es nach libanesischen Angaben auch zu Todesopfern gekommen ist.

Premier Benjamin Netanjahu warnte die Hisbollah am Sonntag davor, vollständig in den Krieg gegen Israel einzutreten und eine zweite Front zu eröffnen. Dies würde zu israelischen Gegenschlägen in "unvorstellbarem Ausmaß" führen, die "Verwüstung" im Libanon anrichten würden. Der Krieg infolge des Hamas-Terrorangriffs bedeute für Israel "Leben oder Sterben", sagte Netanjahu. Am Sonntag griffen israelische Flugzeuge auch erneut die Flughäfen von Damaskus und Aleppo in Syrien an, um Nachschubwege zu unterbinden. (Michael Vosatka, 22.10.2023)