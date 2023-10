Siuuuuu IMAGO/Laci Perenyi

Köln - ÖFB-Teamspieler Florian Kainz hat den 1. FC Köln am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga mit zwei Toren zum 3:1-Sieg im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach geschossen. Für die Geißböcke war es der erste Saisonerfolg im achten Spiel. Köln-Kapitän Kainz verwertete in der ersten Hälfte einen Handelfmeter (9.) und legte im zweiten Durchgang mit einem Treffer via Foulstrafstoß zum 2:1 nach (76.).

Den dritten Treffer der Gastgeber besorgte Luca Waldschmidt (91.). Der Schweizer Nico Elvedi hatte zuvor den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt (63.). Während Kainz der Mann des Spiels für die Kölner war, avancierte beim Gegner Manu Koné zum Verlierer der Partie. Der Franzose hatte zunächst durch ein Handspiel den ersten Elfer verursacht, später sah Koné Rot nach einem üblen Foulspiel an Dejan Ljubicic, der heftig am Knöchel getroffen wurde (72.). Der Österreicher konnte das Match aber ebenso zu Ende spielen wie auf der anderen Seite sein Landsmann Maximilian Wöber.

Kainz, der in der 88. Minute ausgetauscht wurde, hatte bei seinem zweiten Elfer Glück: Dieser wurde im ersten Versuch von Gladbach-Goalie Moritz Nicolas pariert, allerdings stand der Torhüter dabei regelwidrig vor der Linie. Im zweiten Versuch hatte Nicolas dann keine Chance. Köln gab das Schlusslicht an Mainz ab und ist mit nun vier Zählern 16., während Gladbach (6) vor der Abendpartie zwischen Heidenheim und Augsburg Rang zwölf belegt.(APA, 22.10.2023)