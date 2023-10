Barcelona gewinnt. AFP/JOSEP LAGO

Barcelona - Überraschungsteam Girona mischt weiter die spanische Fußballmeisterschaft auf. Das Team aus Katalonien ließ sich am Sonntag in der 10. La-Liga-Runde daheim gegen Schlusslicht Almeria von einem 0:2-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und gewann noch sicher mit 5:2 (3:2). Der FC Barcelona besiegte Athletic Bilbao 1:0 (0:0) durch ein Tor des 17-jährigen Marc Guiu. In der Tabelle zog Girona mit Leader Real Madrid gleich (25), einen Zähler dahinter liegt Barca auf Rang drei.

Guiu bescherte Barca bei seinem Debüt als Profi wichtige drei Punkte. Der Teenager stand nach seiner Einwechslung keine Minute auf dem Platz, als er den Siegtreffer (80.) erzielte und damit einen Traum-Einstand hinlegte. Tabellenführer Real war am Samstag beim Comeback von David Alaba nach knapp vierwöchiger Verletzungspause beim FC Sevilla nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Dem Wiener unterlief dabei ein Eigentor. (APA, 23.10.2023)