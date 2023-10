Monegassische Freuden. IMAGO/Norbert Scanella

Monaco - Der AS Monaco hat sich am Sonntag die Tabellenführung in der französischen Fußballmeisterschaft zurückgeholt. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter besiegte im Fürstentum den FC Metz verdient mit 2:1 (1:1) und thront mit 20 Punkten nun wieder in der Ligue 1 ganz oben - ein Zähler vor Nizza und zwei vor Meister Paris Saint-Germain. Matchwinner für die Monegassen war Alexander Golowin mit zwei Treffern (42., 55.), der damit einen 0:1-Rückstand in drei Punkte ummünzte.

Monaco-Torhüter Philipp Köhn war zuvor von einem spektakulären Kunstschuss von Metz-Spieler Lamine Camara aus mehr als 50 Metern überrascht worden (4.). Unterdessen feierte Clermont Foot im Kellerduell mit Lyon seinen ersten Saisonsieg. Die Gäste gewannen bei Olympique mit 2:1 (2:0). Österreich-Legionär Muhammed Cham erzielte dabei nach zehn Minuten die 1:0-Führung für Clermont, das die Rote Laterne an Lyon abgab und nun mit fünf Punkten 17. ist. (APA, 23.10.2023)