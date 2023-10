Juve setzt sich durch. IMAGO/Spada/LaPresse

Bergamo - Juventus Turin hat einen wichtigen Sieg in der italienischen Fußball-Liga Serie A erzielt. Die "Alte Dame" gewann am Sonntagabend das Spitzenspiel beim AC Milan mit 1:0 (0:0). Während die Mailänder die Rückkehr an die Tabellenspitze verpassten, liegen die Turiner als Dritte nur zwei Zähler hinter Meister Inter und einen hinter Milan. Zuvor hatte Atalanta Bergamo daheim Genoa mit 2:0 (0:0) bezwungen und reist damit mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck in die Steiermark.

Milan dezimierte sich im Schlagerspiel, das den Titel über weite Strecken nicht verdiente, selbst: Malick Thiaw sah wegen Notbremse gegen Moise Kean die Rote Karte (40.). Juve wusste mit der Überzahl zunächst wenig anzufangen, Manuel Locatelli erlöste sein Team schließlich mit einem Treffer durch einen abgefälschten Distanzschuss (63.).

Ademola Lookman (68.) und Ederson (95.) trafen für Atalanta, das mit 16 Punkten nach neun Runden auf Rang sechs liegt - sechs Zähler hinter Inter. Bergamo gastiert am Donnerstag (18.45 Uhr/live auf ServusTV, Sky) in der Europa League bei Sturm Graz. Die Italiener führen in Gruppe D nach zwei Runden mit dem Punktemaximum vor Sporting Lissabon und Sturm, die beide je drei Zähler aufweisen. (APA, 23.10.2023)