Spannende Geschichten, die einen so richtig in ihren Bann ziehen, gibt es bekanntlich in vielen literarischen Gattungen. Wer den Nervenkitzel liebt und nicht vor grauenerregenden Inhalten zurückschreckt, schaut vielleicht nicht nur gerne entsprechende Filme an, sondern fühlt sich möglicherweise auch beim Lesen in Sachen Horror so richtig zu Hause. Zahlreiche Autorinnen und Autoren haben es darin zur Meisterschaft gebracht, Schockierendes zu schildern – allen voran Stephen King, der in seiner riesigen Fangemeinde den Beinamen "King of Horror" trägt.

Wie schaurig darf Ihre Lektüre sein? Getty Images/trait2lumiere/Loic Bernard

Von menschlichen Abgründen und paranormaler Bedrohung

Horrorliteratur umfasst verschiedenste Themenkomplexe, die auf die eine oder andere Art das Makabere zum Inhalt haben. Beispielsweise Psychothriller, die sich um Bedrohliches drehen: Das kann ein kaltblütiger Serienkiller sein, der nach einem abscheulichen Konzept mordet, oder ein Entführer, der perfide Spielchen mit seinen Opfern spielt. Möglicherweise hat man es auch mit einer Hauptfigur zu tun, die wegen unerklärlicher Ereignisse befürchtet, den Verstand zu verlieren, und der es zunehmend schwerfällt, Realität und Einbildung klar zu unterscheiden.

In eine andere Richtung gehen Horrorromane, in denen die Bedrohung übernatürlicher Art ist und in denen etwa Vampire, Geister, Dämonen oder Untote eine tragende Rolle spielen. Vielleicht dreht sich die Handlung auch um Hexerei, Voodoo oder teuflische Besessenheit. Fest steht: Während die einen Spaß am Konsum angsteinflößender Erzählungen und Geschichten haben, verspüren andere wenig Lust auf dieses Genre und machen um Horrorliteratur einen großen Bogen.

Mögen Sie Horrorliteratur?

Oder ist dieses Genre eher nicht Ihres? Bei welchem Buch haben Sie sich zuletzt so richtig gefürchtet – und konnten es dennoch nicht aus der Hand legen? Bevorzugen Sie Psychothriller, in denen nur reale Menschen agieren, oder lesen Sie lieber Horror mit übernatürlichem Einschlag? Welche Autorinnen und Autoren des Genres präferieren Sie? Teilen Sie Ihre Tipps mit der STANDARD-Community! (Daniela Herger, 24.10.2023)