Am Wochenende gab es mehrere Vorfälle, bei denen Israel-Fahnen an öffentlichen Plätzen heruntergerissen wurden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Israelische Fahnen wurden vom Stadttempel in der Wiener Innenstadt, dem Alten Rathaus in Linz und einem Mast vor dem Schloss Mirabell heruntergerissen. APA/MAX SLOVENCIK

In Linz ist am Sonntag erneut eine israelische Fahne mutwillig vom Alten Rathaus entfernt worden. Um ca. 18.00 Uhr riss ein Jugendlicher die Fahne vom Mast, gemeinsam mit zwei weiteren sei er dann darauf herumgetrampelt, berichtete Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter. Einer der Burschen dürfte die Fahne mitgenommen haben.

Wie der ORF-Oberösterreich berichtet, ereignete sich der Vorfall während einer Pro-Palästina-Kundgebung. Laut der Linzer Stadtpolizei gibt es auch ein Video von dem Vorfall. Die Ermittlungen laufen noch. Bereits vor zehn Tagen hatte die Polizei in Linz zwei Jugendliche festgenommen, die ebenfalls eine Israel-Fahne vom Alten Rathaus entfernt und zerschnitten haben sollen.

Ähnliche Vorfälle in Salzburg und Wien

In Salzburg wurde am Sonntag bereits zum dritten Mal eine aus Solidarität mit den Opfern des Terrorangriffs der Hamas gehisste Israel-Fahne vor dem Schloss Mirabell mutwillig vom Mast entfernt. Wie die Polizei berichtet, hat am Sonntag gegen 19.45 Uhr ein Taxilenker gemeldet, dass die israelische Flagge am Mirabellplatz am Boden liege. Das Schloss der Fahnenstange sei aufgebrochen worden. Die Flagge blieb unbeschädigt und wurde der Stadt übergeben. Zeugen wurden bisher keine ausgeforscht und der Verfassungsschutz informiert. Die Spurensicherung war im Einsatz, möglicherweise gibt es auch brauchbare Aufnahmen aus einer Überwachungskamera, die vor dem Schloss angebracht ist.

Bereits am 12. und 17. Oktober wurde jeweils eine Fahne vor dem Schloss Mirabell entfernt. Im ersten Fall konnten zwei 14-Jährige als mutmaßliche Täter ausgeforscht werden. Beide waren geständig und gaben als Motiv Unbesonnenheit an. Laut Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung lag kein staatsschutzrelevantes Motiv zugrunde. Der Schaden in der Höhe von gut 100 Euro wurde durch die Täter gutgemacht, beide wurden angezeigt.

Einen ähnlichen Vorfall gab es am vergangenen Wochenende auch in der Bundeshauptstadt. In der Nacht auf Samstag wurde eine israelische Fahne vom Stadttempel in der Wiener Innenstadt heruntergerissen. Ein Video von dem Vorfall sorgte für Aufregung auf X, vormals Twitter: Während ein Mann mithilfe einer weiteren Person die Flagge des Stadttempels herunterreißt, imitiert eine Frau ein Maschinengewehr. Eine 17-jährige Tatverdächte wurde mittlerweile von der Polizei einvernommen und zeigte sich zum Teil geständig. Zu den anderen beiden Tatverdächten laufen Ermittlungen.

Am Abend des 16. Oktobers hatten Unbekannte in Klagenfurt versucht, eine vor dem Rathaus gehisste israelische Fahne anzuzünden und dabei beschädigt. (mae, APA, 23.10.2023)