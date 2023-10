Vor nicht allzu langer Zeit, in den späten 1990er-Jahren, brauchte es nur läppische 30 Millionen US-Dollar, um als "superreich" zu gelten. Wie schaut es heute aus? Mindestens 100 Millionen US-Dollar investierbares Vermögen sollten es schon sein, um in den elitären Club aufgenommen zu werden, gibt die in London ansässige Beratungsfirma Henley & Partners einen Richtwert vor. Dort spricht man von "Centi-Millionären" oder kurz "Centis". Diese wohlhabenden Personen sind in der Regel die Gründer großer multinationaler Unternehmen oder die Erben großer Familienvermögen. Weltweit gibt es nur 28.420 Centi-Millionäre (Stand: Juni 2023). Das mag nicht viel erscheinen, interessant ist allerdings die Tatsache, dass sich ihre Zahl in den letzten 20 Jahren verdoppelt hat.

Die USA bleiben an der Spitze

Die meisten Superreichen leben in den USA, gefolgt von China und Indien, wie Henley & Partner im aktuellen Centi-Millionaire-Report festhält. In bestimmten Städten und Regionen gibt es demnach eine besonders hohe Dichte an Centi-Millionären. Auf den ersten drei Plätzen liegen Städte in den USA mit jeweils mehr als 500 Centi-Millionären: New York City, wo 775 Centi-Millionäre leben, die Bay Area mit 692 und Los Angeles mit 504. Alle diese führenden Städte haben in den letzten zwölf Monaten ihre "Centi"-Bevölkerung vergrößert: In New York um 5,2 Prozent, in der Bay Area um 11,1 Prozent, während die Zahl der Centi-Millionäre in Los Angeles um bemerkenswerte 28,2 Prozent zugenommen hat.

New York City ist die Stadt mit den meisten "Centi-Millionären". AP/Ted Shaffrey

Auch Chicago schaffte es mit 286 Centi-Millionären auf Platz neun der Top-Ten-Städte für Centis, allerdings ist dies ein deutlicher Rückgang von 15,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr für die Windy City, liest man. Insgesamt sind in den USA zwölf Städte in den Top 50 vertreten, die zusammen 3.311 Centis aufweisen, was 11,7 Prozent der weltweiten Centi-Millionäre im Juni 2023 entspricht. Im Gegensatz dazu hat das Vereinigte Königreich nur eine Stadt in den Top 50, nämlich London, die mit 388 Centi-Millionären, weltweit auf Platz vier liegt. Einst das globale Zentrum von Wohlstand und Einfluss, scheint London seine Krone verloren zu haben. Vor einem Jahr gab es in der britischen Hauptstadt noch 406 Centis – ein Verlust von 4,4 Prozent in nur zwölf Monaten, wie der Report festhält.

Die Top-Ten-Städte für Superreiche

Mit vier asiatischen Städten und Gebieten unter den Top Ten der Centi-Millionäre-Hotspots der Welt ist Asien in den oberen Rängen eindrucksvoll vertreten. Das chinesische Festland verfügt über zwei Top-Ten-Städte: Peking liegt auf Platz fünf mit 365 Centi-Millionären und Shanghai auf Platz sechs mit 332. Peking hat seit dem letzten Jahr nur um zwei Centis zugelegt (0,6 Prozent), während Schanghai 5,1 Prozent verloren hat und damit von 350 im letzten Jahr zum größten Verlierer unter den Top Ten in den letzten zwölf Monaten wurde.

Asien holt auf

Singapur (Platz sieben) hat 330 Centis im Vergleich zu 336 im letzten Jahr, was einen leichten Rückgang von 1,2 Prozent bedeutet. Was aber immer noch eine beeindruckende Anzahl von superreichen Einwohnern sei, wenn man bedenkt, wie klein der Stadtstaat ist, der als eines der weltweit führenden Finanz- und Wohlstandszentren eine mächtige Schlagkraft hat, stellt der Report fest. Hongkong (Platz acht) beherbergt 305 Centi-Millionäre, was einem Anstieg von 8,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, als es 280 waren. Bemerkenswert sei, dass China und Hongkong zusammen 1.224 Centi-Millionäre in den Top 50 stellen, was 4,3 Prozent der weltweiten Centi-Bevölkerung entspricht, obwohl dies immer noch weniger als die Hälfte der USA ist. Betrachte man das prognostizierte Wachstum der Centi-Millionäre in den kommenden zehn Jahren, so sei klar, dass Asien in den kommenden Jahren noch stärker in dieser Liste vertreten sein wird, heißt es bei Henley & Partners.

Asiens Städte, im Bild Singapur, holen auf: Vier asiatische Metropolen sind in den Top Ten vertreten. APA/AFP/ROSLAN RAHMAN

Paris und die Île-de-France liegen mit zusammen 280 Centi-Millionären auf Platz zehn der Top-Ten-Centi-Städte. Nizza, eine weitere Hochburg der Superreichen in Frankreich, ist mit 63 Centis ebenfalls unter den Top 50 vertreten. Frankreich hat 343 Centis in den Top-50-Städten, was 1,2 Prozent der weltweiten Centi-Bevölkerung entspricht. Auch die Schweiz, insbesondere Zürich und Genf, schaffen es in die Top 20 der Städte, in denen die meisten Superreichen leben. Dabei fließen nicht nur die Städte selbst, sondern auch die gesamten Kantone in die Bewertung ein. Dennoch haben Zürich und Genf in der Rangliste im Vergleich zum Vorjahr Plätze verloren. Wien ist übrigens auch in den Top 50 vertreten und liegt mit 66 Centis auf Rang 45. Da geht noch mehr, entnimmt man dem Report: Bis 2033 könnte die Zahl der Menschen in der Bundeshauptstadt, die über ein Vermögen von mindestens 100 Millionen US-Dollar verfügen, um 52 Prozent steigen.

Auch Dubai wird eine glorreiche Karriere vorhergesagt. Schon in der aktuellen Liste verzeichnet die Stadt am Persischen Golf einen bemerkenswerten Aufstieg in der Liste der Superreichen-Städte. Die Stadt könnte in den kommenden Jahren noch weiter aufsteigen. Überhaupt scheint es die Region den extrem Wohlhabenden angetan zu haben: Riad, Abu Dhabi, Guangzhou, Doha und andere Städte aus diesen Regionen dürften schon bald eine höhere Position in dieser Liste einnehmen, prognostiziert man bei Henley & Partners. (max, 23.10.2023)