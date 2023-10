.

Sahra Wagenknecht vor der Pressekonferenz zur Gründung des neuen Vereins "Bündnis Sahra Wagenknecht" am Montag. REUTERS/ANNEGRET HILSE

Berlin – Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hat ihren Austritt aus der Linkspartei erklärt. Das bestätigte ein Sprecher der Partei gegenüber "Zeit online". Das "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) wird am Montag zunächst als Verein präsentiert. Das Bündnis gilt als Vorstufe zur Gründung einer eigenen Partei. Im Zuge der Pressekonferenz zur Gründung des neuen Vereins kündigte auch die bisherige Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Amira Mohamed Ali, ihren Austritt an. Ihren Angaben zufolge schließen sich neun Bundestagsabgeordnete Wagenknecht an.

Die Linke sei "viele Jahre – sogar Jahrzehnte" ihre politische Heimat gewesen, so Ali. Die Entscheidung zum Austritt sei den beiden Politikerinnen nicht leichtgefallen, aber notwendig gewesen. Die ausgetretenen Politikerinnen und Politiker bleiben laut Ali bis zur Neugründung der Partei in der Linksfraktion."So wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen", erklärte Wagenknecht am Montag. Die Ampel-Regierung sei trotz zahlreicher Krisen in der Welt planlos, und Deutschland habe eine absurd schlechte Infrastruktur. Deutschland drohe ein Wohlstandsverlust. Das Land müsse weg von einem blinden Öko-Kurs, der Mindestlohn müsse deutlich angehoben werden.

Anders als die Linke fordert Wagenknecht eine Begrenzung der Zahl von Geflüchteten und den Import billiger fossiler Energie wie Erdgas aus Russland. Die Russland-Sanktionen wegen des Ukrainekriegs lehnt sie ab ebenso wie Waffenlieferungen an die Ukraine. Während die Linke den Kampf gegen den Klimawandel beschleunigen will, kritisiert Wagenknecht, Wärmepumpe und E-Auto seien nur etwas für Besserverdienende. Der Linken-Politiker Gregor Gysi beschreibt ihre Positionen so: "Sie will mischen: Sozialpolitik wie die Linke, Wirtschaftspolitik wie Ludwig Erhard und Flüchtlingspolitik wie die AfD."

Parteigründung wohl erst 2024

Zur Präsentation bei einer Pressekonferenz in Berlin an diesem Montag sind neben Wagenknecht einige Mitstreiterinnen und Mitstreiter angekündigt: Auf dem Podium sollen die bisherige Co-Vorsitzende der Linksfraktion Amira Mohamed Ali, Wagenknechts Vertrauter und Fraktionskollege Christian Leye, der ehemalige Geschäftsführer der Linken in Nordrhein-Westfalen, Lukas Schön, und der Unternehmer Ralph Suikat Platz nehmen. In der Bundestagsfraktion der Linken zählen zudem die Abgeordneten Klaus Ernst, Alexander Ulrich, Sevim Dagdelen und Jessica Tatti zu ihrem Umfeld. Wie viele Mitglieder der Linken in eine neue Wagenknecht-Partei wechseln würden, ist unklar. Eine Mehrheit in der Partei trägt ihre Positionen nicht mit.

Viele in der Linken erwarten die eigentliche Parteigründung erst Anfang 2024, weil dies für die staatlichen finanziellen Zuschüsse günstiger sei. Vorher soll das "Bündnis Sahra Wagenknecht" Vorarbeit leisten und Spenden sammeln. Der Verein "BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit" wurde bereits von Vertrauten Wagenknechts registriert. Die Satzung stellt klar, der Verein strebe "nicht an, an staatlichen Wahlen mit eigenen Bewerbern teilzunehmen". Er könne aber "die Tätigkeit bestehender politischer Parteien oder die Gründung politischer Parteien unterstützen".

Die Linke erzielte bei der Bundestagswahl 2021 nur 4,9 Prozent der Stimmen und drei Direktmandate. Derzeit hat sie 38 Abgeordnete. Auch die jüngsten Landtagswahlergebnisse fielen mit zwei bis drei Prozent sehr schwach aus. Eine neue Partei Wagenknechts könnte der Linken Stimmen wegnehmen. Einer neuen Umfrage des Instituts Insa für die "Bild am Sonntag" zufolge könnten sich 27 Prozent der Menschen in Deutschland vorstellen, eine Wagenknecht-Partei zu wählen. Ob sie das Potenzial wirklich ausschöpft, hängt wohl vom tatsächlichen Programm ab und davon, ob sich die Partei wirklich bundesweit etablieren und organisieren kann. Klar ist die auch von Wagenknecht formulierte Konkurrenz zur AfD. Diese vertritt ähnliche Positionen bei Migration oder bei der Kritik an Russland-Sanktionen. In der Sozial-, Steuer- und Europapolitik unterscheiden sich die Ziele. (APA, Reuters, red, 23.10.2023)