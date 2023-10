Prachtstaffelschwanz beim Schlüpfen. Schon zuvor hat der Jungvogel den spezifischen Gesang seiner Mutter gelernt. Lauren K. Common, Sonia Kleindorfer

Was ist angeboren, und was ist erlernt? Diese Frage nach dem Primat von "nature" oder "nurture" sorgte in der Biologie und im Speziellen in der Verhaltensforschung während des 20. Jahrhunderts für endlose Kontroversen. Einer, der am längsten und intensivsten die Bedeutung des "Angeborenen" hervorstrich, war Konrad Lorenz, der eigentliche Begründer der Ethologie. Und er brauchte sehr lange, um etwa die klassisch gewordene Kritik des US-Forschers Daniel Lehrmann akzeptieren zu können, dass in vielen Fällen strikte Unterscheidungen unmöglich sind – etwa bei Lernprozessen, die noch vor der Geburt im Mutterleib stattfinden.

Eine neue Studie unter der Leitung von Biologen der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle der Universität Wien liefert nun weitere Hinweise auf dieses vorgeburtliche Lernen: Das internationale Team um die Ornithologin und Verhaltensforscherin Sonia Kleindorfer hat die Rufe von insgesamt acht Singvogelarten aus den Gattungen der Gruppe der Staffelschwänze und Grasschlüpfer untersucht. Diese Arten gehören zur Gruppe der Maluridae, einem Stamm aus Australasien, bei dem sich die Fähigkeit zu singen und zu vokalem Lernen schon vor fünf Millionen Jahren entwickelt hat.

Bereits ungeschlüpfte Küken lernen

Die Studie, die im Fachblatt "The American Naturalist" erschien, wurde an 13 Studienorten in Südaustralien, Westaustralien, Queensland und dem Australian Capital Territory durchgeführt. Die Forschenden verglichen dabei Aufnahmen von brütenden Müttern im Nest mit denen der Küken. Dabei zeigte sich, dass bereits die ungeschlüpften Küken von den Rufen der brütenden Mütter lernen. Die Rufe der Prachtstaffelschwanz-Mütter enthalten ein charakteristisches Element, das sich auch in den Bettelrufen der frisch geschlüpften Küken wiederfand.

Außerdem konnte das Team zeigen, dass langsameres Vorsingen zu besseren Lernergebnissen führt. Denn die Küken von langsamer rufenden Müttern erzeugten schließlich Bettelrufe, die jenen ihrer Mütter ähnlicher waren. Bei wiederholtem Vorsingen hingegen zeigten sich keine signifikanten Unterschiede im Lernerfolg der Küken. "Mit unserer Studie konnten wir zeigen, dass das Erlernen von Lautelementen schon viel früher als bisher gedacht beginnt und vom Verhalten der Vögelmütter beeinflusst wird", sagt Hauptautorin Sonia Kleindorfer.

Die unterschätzte Rolle der Mütter

Das Verstehen der Rolle der Vogelmutter beim Erlernen von Rufen und des Gesangs füllt eine wichtige Lücke in unserem Verständnis des Lernprozesses der Klang- sowie Gesangsproduktion, ergänzt die Biologin. Bis vor kurzem seinen die Rufe und der Gesang der Mütter und somit auch deren Funktion als potenzielle Klang- und Gesangslehrerin übersehen worden. Das Team berichtet zudem über eine weitere Beobachtung: Hörten die Küken den charakteristischen Ruf ihrer Mütter, verlangsamte sich ihre Herzfrequenz. Inhalt weiterer Forschung wird etwa sein, welche Funktion die individuellen, charakteristischen Elemente im Gesang der unterschiedlichen Mütter genau erfüllen.

Ganz überraschend kommen die Ergebnisse nicht, sind ähnliche Beobachtungen über das vorgeburtliche Lautlernen schon in einigen Tierarten gemacht worden. Sogar beim Menschen gibt es seit den 1970er-Jahren Hinweise darauf, dass die "Muttersprache" – im buchstäblichen Sinn des Wortes – noch vor der Geburt eine Rolle spielt: So dürften Babys gewisse sprachspezifische Laute, die Intonation und den Sprachrhythmus (Prosodie) bereits im Mutterleib lernen. (red, tasch, 23.10.2023)