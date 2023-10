Diese Studie dürfte im Wahlkampf 2024 noch für die eine oder andere Diskussion sorgen und im Idealfall ganz generell die Debatte über Steuern und Umverteilung im Land prägen. Am Montag hat das Forschungsinstitut Wifo seine umfassende Analyse über die Wirkung des Sozialstaates in Österreich präsentiert. Alle drei bis vier Jahre analysieren die Experten des Instituts, wie Steuern, Abgaben und diverse staatliche Leistungen, von Bildung bis Mindestsicherung, tatsächlich umverteilend wirken und den Wohlstand in Österreich beeinflussen.

Aus den Zahlen des Wifo lassen sich viele Erzählungen stricken, zwei, die dabei herausstechen, gehen so: Österreich gelingt es seit vielen Jahren mit diversen staatlichen Eingriffen umzuverteilen und die Kluft zwischen Reich und Arm etwas geringer zu halten. Überraschend ist dabei, welche Leistungen eine große und welche eine kleine Rolle spielen. Die zweite Erzählung beinhaltet eine ernüchternde Botschaft für die Politik: Junge Menschen bis 35, ja sogar bis Mitte 40, werden zunehmend abgehängt in puncto Einkünfte, vor allem dann, wenn sie ein Kind oder mehrere Kinder haben.

Im ersten Schritt der Analyse sehen sich die Experten des Wifo an, wie die Einkommen in Österreich verteilt sind, und zwar noch vor den staatlichen Eingriffen. Zu diesen Markteinkünften zählen Einkommen aus selbstständiger und unselbstständiger Arbeit. Hier werden aber auch Einnahmen aus Dividenden oder der Vermietung von Gebäuden miteinbezogen. Die Ausgangssituation lässt sich mit einem Wort beschreiben: polarisiert. Auf das unterste Einkommensfünftel, also die ärmste Gruppe, entfallen gerade fünf Prozent der Markteinkommen in Österreich. Auf das oberste Fünftel ein Anteil von 44 Prozent der Markteinkommen.

Der Staat sorgt nun für eine relativ kräftige Umverteilung. Durch diverse staatlichen Leistungen steigt der Anteil des ärmsten Fünftels der Bevölkerung bei den verfügbaren Einkommen von fünf auf 13 Prozent. Der Anteil des reichsten Fünftels am Gesamteinkommen sinkt dagegen von den erwähnten 44 auf 31 Prozent. Der Anteil der armutsgefährdeten Menschen sinkt durch staatliche Umverteilung also.

International wird die Ungleichheit bei Einkommen mit dem sogenannten Gini-Koeffizenten gemessen. Durch die Umverteilungswirkung halbiere sich der Gini-Koeffizent, sagte die Ökonomin Silvia Rocha-Akis bei der Präsentation der Studienergebnisse gemeinsam mit Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) und Wifo-Chef Gabriel Felbermayr.

Die Zahlen, das sei noch angefügt, beziehen sich auf 2019, weil dies das jüngste Jahr ist, das sich vollständig mit Daten abdecken lässt.

Wie gelingt es dem Staat, die Ungleichverteilung zu verringern? Dabei spielen einerseits Geldleistungen eine Rolle, aber auch Sachleistungen. Dazu zählt vor allem die Nutzung staatlicher Leistungen, etwa von Schulen und dem Gesundheitssystem. Das Wifo wertet dabei auch aus, wie sehr diverse Haushalte je nach Einkommen davon profitieren, dass Schulleistungen überwiegend gratis sind.

Wie Gesundheitsleistungen und Bildung wirken

Die größte umverteilende Wirkung geht von den Pensionen aus. Etwas mehr als ein Drittel der Umverteilung zwischen Haushalten leisten Pensionen. Klingt überraschender, als es vermutlich ist: Wer nicht arbeitet, bezieht über das Umlageverfahren Geld, das ist ja der Sinn des Rentensystems. An zweiter Stelle bei der Umverteilungswirkung liegen staatliche Sachleistungen, die ebenfalls etwa ein Drittel des Umverteilung in Österreich ausmachen. Davon entfällt der größte Teil auf Leistungen aus dem Gesundheitssystem (19 Prozent der Umverteilung) und rund zehn Prozent auf Schulleistungen. An dritter Stelle bei der Umverteilungswirkung schließlich stehen direkte Steuern, weil diese Haushalte unterschiedlich stark belasten. Das Steuersystem Österreichs ist insgesamt etwas progressiver geworden in den vergangenen Jahren.

Die Zahlen zeigen auch, dass staatliche monetäre Leistungen nur sehr wenig zur Umverteilung beitragen: Mindestsicherung und Sozialhilfe leisten nur zwei Prozent der Umverteilung in Österreich, was natürlich daran liegt, dass der ausbezahlte Betrag relativ gering ist.

Noch eine Zahl zur Umverteilung, die es etwas konkreter macht: Im untersten Einkommenszehntel beträgt das Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung um die 430 Euro im Monat –- berücksichtigt man öffentliche Leistungen, also den gesamten Sozialstaat, sind es 1.830 Euro. Davon macht der Anspruch auf staatliche Sachleistungen – also zum Beispiel Krankenversorgung, Schulen – den größten Teil aus. Von den 1.830 Euro entfallen demnach 960 Euro auf solche Sachleistungen.

Interessant ist noch ein Punkt: In Österreich verändert der Sozialstaat vor allem die Einkommen der obersten 20 und der untersten 20 Prozent durch Eingriffe, in den übrigen Gruppen, der großen Mitte, werden viele Steuern und Abgaben bezahlt, aber auch ein großer Teil der Leistungen fließt hierhin. Dadurch ändert sich am Einkommen dieser Gruppe auch nach der ganzen Umverteilung nicht viel. Allein dieser Punkt über die Rolle der Mittelschicht, die oft und gern als Träger des Sozialstaates dargestellt wird, böte Raum für viele Debatten.

Wie Junge verlieren

Nun zum ernüchternden Teil der Analyse: den Jungen, die verlieren. Menschen bis 35 Jahre und mit einem Kind oder mehreren Kindern schneiden aktuell deutlich schlechter ab bei Einkommen als noch bei der Wifo-Analyse 2005. Ihnen steht tatsächlich real um etwa fünf Prozent weniger an Einkommen zur Verfügung. Ein paar Zahlen: 2005 befanden sich noch 46 Prozent dieser jungen Menschen bis 35 mit Kind im untersten Drittel bei den verfügbaren Markteinkommen. 2019 sind es 58 Prozent, die in diese ärmste Gruppe fallen. Und: Der Anteil dieser Menschen bis 35 im obersten Einkommensdrittel hat sich von 18 auf sieben Prozent mehr als halbiert.

Der Trend ist sogar etwas breiter, weil sich auch in der Gruppe bis 45 dieses Bild, also das soziale Abrutschen, zeigt, und zwar mit und ohne Kind. Wer gewinnt umgekehrt? Ältere: Vor allem Menschen von 46 bis 65 ohne Kind und Personen über 66 stehen etwas besser da.

Woran liegt das? Eine Erklärung laut Expertin Rocha-Akis lautet, dass ältere Menschen von stabilen Beschäftigungsverhältnissen profitieren, während bei Jüngeren die Fluktuation höher ist und der Einkommenszuwachs damit nicht so stark ausfällt mit der Zeit. Ein anderer Faktor: Ältere arbeiten in Österreich in zunehmenden Maß, verdienen damit besser, als würden sie nur Pension beziehen. Unklar ist, welche Wirkung Faktoren wie etwa Migration haben, dass also Zuwanderer tendenziell jünger sind und meist in schlechteren Jobs unterkommen. Auch unklar ist, ob hier eine Rolle spielt, dass junge Menschen weniger arbeiten möchten und sich lieber mehr Freizeit wünschen.

Sind Familienleistungen zielgerichtet genug? Auch darüber will Sozialminister Rauch diskutieren. APA

An den Zahlen ist noch etwas bemerkenswert: Keine Gruppe hat in den vergangenen Jahren so hohe Steigerungen bei staatlichen Leistungen gesehen wie Familien mit Kindern. So wurde 2019 der "Familienbonus plus" eingeführt, eine Steuergutschrift in Höhe von 1.500 Euro pro Kind. Warum wirkt sich das nicht stärker aus bei Einkommen? Rocha-Akis vom Wifo sagt dazu, dass diese Geldleistungen vor allem Besserverdiener voll abrufen können. Den Familienbonus voll nutzen kann nur, wer entsprechend hohe Steuern auf Arbeit zahlt. Bei zwei oder mehr Kindern geht sich das für Niedrigverdiener nicht immer aus. Topverdiener dagegen können den Bonus voll nutzen, der sogar inzwischen nochmal erhöht wurde auf 2.000 Euro (was in der Studie noch nicht erfasst ist).

Ein anderer Faktor laut Experten: Ärmere Familien nutzen angebotene staatliche Sachleistungen in Form von Kinderbetreuung immer noch weniger als Menschen aus wohlhabenden Familien. (András Szigetvari, 23.10.2023)