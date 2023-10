Am 30. Juni hielt das ärztliche Personal der Zentralen Notaufnahme der Klinik Ottakring einen Warnstreik ab, um auf die schlechten Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Stefan Ferenci, Vizepräsident der Wiener Ärztekammer (im Bild rechts), kündigte damals an, dass es auch zu Kampfmaßnahmen in weiteren Spitälern der Stadt Wien kommen wird. Diese gab es bis dato nicht. APA/HELMUT FOHRINGER

Die Wiener Ärztekammer kündigt nach Informationen des STANDARD für 4. Dezember einen "Protestmarsch" in der Wiener Innenstadt an. Dieser soll ab 14 Uhr über die Bühne gehen. Von einem flächendeckenden Streik, wie dieser Anfang Oktober von der Wiener Kammer angekündigt wurde, wird demnach vorerst abgesehen. Dieser sollte, wie es damals hieß, in den kommenden Wochen stattfinden. Ein Sprecher der Wiener Ärztekammer bestätigt auf Anfrage den Termin des Protestmarschs: Er verweist für weiterführende Details aber auf eine für Dienstag avisierte Pressekonferenz der Kammer, bei der über die "anstehenden Streik- und Kampfmaßnahmen" in Wien informiert werde.

Der Aufruf für den Protestmarsch am 4. Dezember richtet sich nicht nur an Wiener Spitalsärztinnen und -ärzte, sondern auch an Pflegekräfte und alle weiteren Beschäftigten in den Wiener Krankenhäusern. "Ohne uns stirbt Wien", heißt der Slogan, mit dem für die Teilnahme geworben wird. Gefordert werden 30 Prozent mehr: Das betrifft mehr Personal sowie mehr Gehalt. Damit sollen mehr Zeit für Patientinnen und Patienten sowie weniger Bürokratie erreicht werden. "Die personelle und strukturelle Unterversorgung der öffentlichen Spitäler in Wien ist nicht mehr tragbar", heißt es auf der eigens für die Kampfmaßnahmen eingerichteten Homepage der Wiener Ärztekammer. Während Abteilungen wegbrechen und Personal frustriert abwandern würde, ignoriere die Wiener Stadtpolitik die Vorschläge der Kammer. "Es wirkt so, als seien alle anderen für Wiens Spitäler verantwortlich, nur nicht die Wiener Stadtregierung." Verwiesen wird auch auf "verheerende" Ergebnisse im Rahmen einer Wiener Spitalsumfrage, wonach sich etwa die Engpässe in der Versorgung für die befragten Spitalsärzte ausweiten würden.

Streikbeschluss am 3. Oktober gefasst

Die Kurie angestellte Ärzte der Wiener Ärztekammer fasste am 3. Oktober einen Streikbeschluss: Demnach soll an einem Tag die Arbeit von Beschäftigten in allen Wiener Spitälern niedergelegt werden. Der nun angekündigte Protestmarsch hat explizit nichts mit dem Streikbeschluss zu tun: Mit der ersten Kampfmaßnahme soll aber weiter Druck auf Finanzstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ausgeübt werden, den Forderungen der Ärztekammer nachzukommen. Noch gibt es jedenfalls kein konkretes Datum für den angekündigten Streik. Interessierte Ärztinnen und Ärzte können sich in einer eigenen Whatsapp-Gruppe der Ärztekammer Wien vernetzen, um "laufend Informationen" zu den geplanten Kampfmaßnahmen zu erhalten.

Ende Juni hielten Ärztinnen und Ärzte der zentralen Notaufnahme der Klinik Ottakring einen symbolischen einstündigen Warnstreik ab. Sie wiesen auf prekäre Arbeitsverhältnisse und Versorgungsengpässe hin. Stefan Ferenci, Vizepräsident der Wiener Ärztekammer, ging damals davon aus, dass es weitere Warnstreiks in Wiener Spitälern noch im Sommer geben werde. Er bestätigte Streiküberlegungen auch in anderen Häusern. Zu weiteren Kampfmaßnahmen kam es vorerst aber nicht mehr: Nun folgt am 4. Dezember der "Protestmarsch".

Zuletzt hatte die Wiener Ärztekammer vor allem mit heftigen internen Machtkämpfen und Streitereien für Aufregung gesorgt. Johannes Steinhart, Präsident der Wiener sowie auch der österreichischen Ärztekammer, wurde zwar von mehr als der Hälfte der Mandatare der Wiener Vollversammlung das Misstrauen ausgesprochen: Weil für eine Abwahl aber eine Zweidrittelmehrheit nötig ist, gilt der Misstrauensantrag als gescheitert: Steinhart bleibt weiterhin im Amt. (David Krutzler, 23.10.2023)