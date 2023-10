Nina Horowitz (li.) brachte Gina und Siegfried pünktlich zum Altar. Das Paar hat sich in "Liebesg'schichten und Heiratssachen" gefunden. ORF/Talk TV/Gustl Gschwantner

Für Gina und Siegfried war es ein richtig guter Sommer. Vor einem Jahr ließ die niederösterreichische Swingerclub-Besitzerin über "Liebesg'schichten und Heiratssachen" das Publikum wissen, dass sie ihr Single-Dasein dauerhaft zu beenden beabsichtige. Im Juli gab sie ihrem Bräutigam Siegfried standesamtlich und kirchlich das Ja-Wort – und er ihr. Ein richtig guter Sommer war es auch für Nina Horowitz, weil besonders viele einsame Herzen zueinandergefunden haben. Was wiederum den ORF freut: Die Zuschauerquote hat auch wieder gepasst.

STANDARD: Welche Quote ist Ihnen wichtiger – Zuschauer oder die Anzahl der zueinandergefunden habenden Herzen?

Horowitz: Es wäre ja eine sehr durchschaubare Lüge, wenn ich sagen würde, dass mir die Quote völlig Powidl ist. Sie ist nun mal wichtig. Aber ich habe ganz sicher eine intrinsische Motivation, die "Liebesg'schichten und Heiratssachen" zu machen. Und wenn ich Paare interviewe, die sich ohne die Sendung nie gefunden hätten, hat das für mich etwas Magisches.

STANDARD: Worauf führen Sie die hohe Trefferquote dieses Mal zurück?

Horowitz: Ein Drittel der Singles, die mitmachen, verlieben sich. Da haben wir schon eine beachtliche Trefferquote. Natürlich liegt's auch an der Auswahl der Menschen. Ich hab da schon das gewisse G'spür, wen ich in die Sendung nehme. Oder eben besser nicht.

STANDARD: Inwiefern hängt es von der Art der Präsentation ab?

Horowitz: Natürlich geht's auch darum, wie die Singles in ihren rund siebenminütigen Porträts neben den filmischen Aspekten auch inhaltlich dargestellt werden. Es ist ja auch immer wichtig zu überlegen, was man zeigt oder eben besser weglässt. Und darüber denken die Editorin der "Liebesg'schichten", Bettina Mazakarini, und ich dann oft lang nach, bis wir zufrieden sind. Und das Gefühl haben, wir werden dem oder der Porträtierten gerecht. Und das Wichtigste dabei, wir sind nicht bös. Sondern gehen mit einem liebevollen Blick an die Sache ran.

Rosemarie und Siggi sind ein Paar. "Ein ausgesprochener Glücksfall", sagt Rosemarie.

STANDARD: Bei welchen Kandidaten hatten Sie ein gutes Gefühl und dachten, da könnte es klappen?

Horowitz: Natürlich habe ich manchmal ein Gefühl, wie eine Liebesg'schicht ausgehen könnte. Aber wenn's dann auch wirklich zur Heiratssache wird, bin ich sehr glücklich. Diese Wendungen kann man ja nicht planen. Im Juni hat zum Beispiel die ehemalige Swingerclub-Betreiberin Gina ihren Siegfried kirchlich geheiratet. Fast ganz in Weiß! Das hätt ich, wie ich Gina kennengelernt habe, nicht zu träumen gewagt. Und folgende Geschichte war auch großartig fürs gesamte Team: Zwei Singles, die diesen Sommer zu sehen waren, haben sich ineinander verliebt. Im Juli hat sich die adrette Rosemarie also noch im rosa Business-Kostüm ein winziges Schlückchen Prosecco mit göttlichem Blick über Wien gegönnt. Im September hab ich sie dann, frisch verliebt, in einem Jagdzimmer in Tirol mit dem rüstigen Siggi interviewt. Das Business-Kostüm ist natürlich in Wien geblieben. Dafür hatte Rosemarie ein passendes Trachtenjankerl mit im Gepäck.

STANDARD: Wie gehen die Kandidaten mit der Flut an Anwärterinnen und Anwärtern um?

Horowitz: Ich sage immer den Singles, sie sollen sich nicht hundert Zuschriften erwarten. Darum geht's ja nicht. Es muss nur der eine richtige Brief dabei sein. Aber es stimmt schon, wenn jemand 150 Briefe bekommt, kann das schon auch in Stress ausarten. So viele Dates muss man ja erst einmal unter einen Hut bringen.

STANDARD: Wie läuft der Kontakt während dieser Phase des Auswählens ab?

Horowitz: Ich sitz jetzt nicht mit den Singles am Sofa und schiebe die Fotos hin und her und sortiere Briefe nach Bundesländern aus. Aber es kommt schon vor, dass ein Single mich anruft und mich um Rat fragt. Ich bin ja die Kupplerin.

STANDARD: Womit kann man bei einer idealen Bewerbung punkten?

Horowitz: Jetzt kann ich mit einer kurzen Antwort dienen: mit Ehrlichkeit.

STANDARD: Welche neuen Erkenntnisse nehmen Sie in die nächste Staffel mit?

Horowitz: "Der Vergleich ist das Ende der Liebe." Diesen Satz hat mir vor kurzem meine g'scheite Freundin Nicola zugeflüstert. Über den denk ich jetzt mal nach. (Doris Priesching, 28.10.2023)

Zur Person:

Nina Horowitz (46) präsentiert zum bereits vierten Mal "Liebesg'schichten und Heiratssachen". Die Partnervermittlung im ORF wurde von ORF-Journalistin Elizabeth T. Spira ins Leben gerufen. Nina Horowitz übernahm 2019 die Sendung nach Spiras Tod. Davor gestaltete Horowitz Reportagen für die Reihe "Am Schauplatz".

Mehr:

"Kein Dreh wie der andere": Kameramann über "Liebesg'schichten und Heiratssachen"