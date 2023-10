Blick in die Zukunft: Sahra Wagenknecht ist bereit für neue Wege. Sie gehört seit Montag nicht mehr der Linkspartei an. REUTERS/ANNEGRET HILSE

Die Pressekonferenz beginnt am Montag mit einer kleinen Überraschung. "Wir sind heute hier, um Ihnen den Verein Bündnis Sahra Wagenknecht vorzustellen" – das sind die ersten Worte am Podium. Doch es spricht sie nicht Sahra Wagenknecht selbst, sondern Amira Mohamed Ali, die Fraktionschefin der Linken im Bundestag.

"Wir wollen nicht länger zusehen, dass immer mehr Menschen sich von der Demokratie abwenden", betont Mohamed Ali und berichtet, was am Montagmorgen passiert war: Sie, Wagenknecht, der ebenfalls anwesende Bundestagsabgeordnete Christian Leye und weitere sechs Bundestagsabgeordnete sind aus der Linkspartei ausgetreten, um neue Wege zu beschreiten und eine eigene Partei zu gründen. In der Bundestagsfraktion wollen sie zunächst aber bleiben – so lange, bis die neue Wagenknecht-Partei formal am Leben ist. Das könnte Anfang 2024 so weit sein. Der Verein dient nun zur Vorbereitung, er heißt in voller Länge: "Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) – für Vernunft und Gerechtigkeit". Mohamed Ali ist Vorsitzende, Wagenknecht im Vorstand. Im Juni will man dann bereits bei den Europawahlen antreten.

Video von Wagenknechts Abschiedsstatement: "Sonst werden wir unser Land in 10 Jahren nicht wiedererkennen." AFP

"Eine echte Sauerei"

Warum sie und ihr Team denn nicht auch aus der Fraktion austreten und Platz für Nachrücker auf den linken Listen machen, wird Wagenknecht in der Pressekonferenz gleich gefragt. Ihre Antwort: Viele Menschen hätten die Linke ja genau wegen ihr selbst gewählt. "Wir wollen so lange bleiben, wie es möglich ist", sagt sie. Der Austritt wäre das Ende der Fraktion der Linken im Bundestag. Sie hätte dann nicht mehr genug Mitglieder für den Fraktionsstatus, weniger parlamentarische Rechte und auch weniger Geld. "Die Linke ist nicht unser Gegner", betont Wagenknecht.

"Unsere Fraktion wird souverän und in großer Ruhe darüber entscheiden", erklärte der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag Dietmar Bartsch am Montag in Berlin. Den Schritt der zehn Abgeordneten nannte er "unverantwortlich und inakzeptabel". Linken-Co-Chef Martin Schirdewan forderte die Abweichler auf, ihre Bundestagsmandate unverzüglich niederzulegen. Schirdewan wies darauf hin, dass nach einem Mandatsverzicht der Wagenknecht-Gruppe die vakant gewordenen Bundestagssitze aus den Reihen der Linken nachbesetzt werden könnten und der Fraktionsstatus so erhalten bleibe; allerdings hatte Wagenknecht einen Verzicht zuvor ausgeschlossen. "Ich halte das für eine echte Sauerei."

Die Zerrüttung zwischen Wagenknecht und der Linken war seit Jahren zu beobachten. Sie warf der Partei – auch in ihrem Buch "Die Selbstgerechten" – vor, auf die falschen Themen zu setzen, sich lieber mit Gendern zu beschäftigen anstatt mit der Verbesserung prekärer Arbeitsverhältnisse. In der Linken hingegen störte man sich an ihren vielen Talkshow-Auftritten und ihrer Forderung nach einer strikteren Migrationspolitik.

"Begrenzung der Migration" als Ziel

Was Wagenknecht vorhat, war jedoch lange Zeit unklar. Nun werden ihre Schwerpunkte deutlich. Doch zunächst übt die 54-Jährige scharfe Kritik an der Bundesregierung. Diese sei "planlos, kurzsichtig und in Teilen schlicht inkompetent". Wagenknecht: "Viele wählen aus Wut und Verzweiflung rechts. So wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen."

Sie nennt einige thematische Schwerpunkte für die neue Partei, zunächst Begrenzung der Migration, denn: "Die ungeregelte Zuwanderung verschärft die Probleme an den Schulen."

Außerdem tritt Wagenknecht für ein Ende der Wirtschaftssanktionen gegen Russland ein. "Wir haben uns mit den Wirtschaftssanktionen von preisweiter Energie abgeschnitten." Sie sagt: "Diese Politik darf nicht fortgesetzt werden. Wir müssen wegkommen von blindem planlosem Öko-Aktivismus."

Keine Zusammenarbeit mit der AfD

Wichtig ist Wagenknecht und ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern natürlich auch "soziale Gerechtigkeit" – so müsse etwa der Mindestlohn erhöht werden. "Um Lohndrückerei zu verhindern, sollte die Tarifbindung wieder gestärkt und die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen erleichtert werden", heißt es auf der neuen Website, die auch seit Montag online ist.

Dort ist zum Thema Migration zu lesen: "Wer in seiner Heimat politisch verfolgt wird, hat Anspruch auf Asyl. Aber Migration ist nicht die Lösung für das Problem der Armut auf unserer Welt. Stattdessen brauchen wir faire Weltwirtschaftsbeziehungen und eine Politik, die sich um mehr Perspektiven in den Heimatländern bemüht."

Ob sie eigentlich mit der AfD zusammenarbeiten werde, möchte jemand von Wagenknecht wissen. Ihre Antwort: "Selbstverständlich werden wir nicht gemeinsame Sache mit der AfD machen." Sie gründe die neue Partei ja auch deshalb, um die AfD zu schwächen. Wagenknecht wird dann auch noch gefragt, ob sie eigentlich ein schlechtes Gewissen gegenüber der Linken habe? Sie habe lange versucht, den Kurs zu drehen, meint sie, muss aber einräumen: "Wir sind damit gescheitert."

Wagenknecht will mit der neuen Partei bei den EU-Wahlen im Frühsommer 2024 antreten, dann im Herbst bei den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Laut einer Insa-Umfrage für die "Bild am Sonntag" können sich 27 Prozent der Wählerinnen und Wähler vorstellen, die Partei zu wählen, unter den Anhängerinnen und Anhängern der AfD sind es 40 Prozent. "Unzufriedenheit mit einer stärkeren sozialen Note zu verbinden würde Wagenknecht von der AfD abheben", sagt der Politikwissenschafter Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin. (Birgit Baumann aus Berlin, 23.10.2023)