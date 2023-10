Erholungsurlaub mit Auftritt beim Zahnärztetag: Martina Voss-Tecklenburg. IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Frankfurt/Main – Für den Auftritt bei den bayerischen Dentisten musste Martina Voss-Tecklenburg dem Deutschen Fußball-Bund nicht einmal auf den Zahn fühlen. "Ich befinde mich seit 14 Tagen in meinem vom DFB genehmigten Erholungsurlaub", sagte die Bundestrainerin und gab damit überraschende Neuigkeiten preis: Die seit Wochen nicht in ihrem Amt agierende 55-Jährige ist nicht mehr krankgeschrieben.

Vor der Stellungnahme von Voss-Tecklenburg waren Irritationen aufgekommen, weil sie zuletzt öffentliche Auftritte absolviert hatte. Unter anderem hatte sie am Donnerstag beim Bayerischen Zahnärztetag in München einen Vortrag gehalten. Dabei galt Voss-Tecklenburg in der Öffentlichkeit nach wie vor als krankgeschrieben.

Der DFB bestätigte am Sonntag den Erholungsurlaub. Auch über den Auftritt in München sei der Verband von Voss-Tecklenburg informiert worden, er habe diesen "zur Kenntnis genommen". "Ein "gemeinsames Gespräch soll unmittelbar nach Urlaubsende stattfinden".

Abwarten

Erst am Freitag war Horst Hrubesch als Interimstrainer der Nationalmannschaft vorgestellt worden. Über die jüngste Entwicklung bei Voss-Tecklenburg wurde dabei nicht gesprochen.

In der zermürbenden "MVT-Frage" sei weiter "alles on hold", betonte Präsident Bernd Neuendorf am Freitag. Gerüchte um eine Ablösung wollte er nicht kommentieren. Bevor diesbezüglich eine Entscheidung falle, müsse Voss-Tecklenburg gesund werden und zudem "idealerweise" der Posten des Direktors Frauenfußball besetzt sein. "Wir sind mit Hochdruck dran", sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig. Der Kandidatenkreis für Gespräche sei bereits "auf weniger als fünf Personen" eingegrenzt.

Die Vizeeuropameisterinnen bereiten sich ab Montag auf die Nations-League-Spiele gegen Wales (27. Oktober) und in Island (31. Oktober) vor. Hrubesch hilft dabei den Fußballerinnen wieder einmal aus der Patsche und verschafft dem DFB wertvolle Zeit – so zumindest die allgemeine Lesart. Durch die Berufung des beliebten wie erfahrenen 72-Jährigen sollte der Verband in Ruhe an einer dauerhafte Lösung arbeiten können.

Demnach sollte erst in der Folge einer Rückkehr Voss-Tecklenburgs die Analyse des zurückliegenden WM-Debakels weiterbetrieben und über die Zukunft der Bundestrainerin beraten werden. Bisher gingen die Beobachter davon aus, dass es sich der Verband schwerlich erlauben kann, seine kranke Trainerin ihres Amtes zu entheben – auch wenn zuletzt mehrfach über deren angeblich verlorenen Rückhalt in der Mannschaft spekuliert worden war. Voss-Tecklenburg sollte die Chance zur Aufarbeitung des Scheiterns in der WM-Vorrunde gegeben werden. Zuletzt wurde zudem berichtet, sie könne als Sportdirektorin weitermachen. (sid, red, 23.10.2023)