In der Xbox-Werbung wirkt es so, als würden Controller aus der Kugel herausschweben. Microsoft

Mit 111 Metern Durchmesser gehört die neu errichtete Kugel "The Sphere" zu den 40 höchsten Gebäuden in der Glücksspielmetropole in Las Vegas, die Errichtung hat rund 2,3 Milliarden Dollar gekostet, in 1,2 Millionen LED Pucks untergebrachte Dioden sollen auch ohne VR-Brillen ein Gefühl von Virtual Reality erzeugen. Wie das im Inneren schließlich aussieht, demonstrierte Ende September die Band U2 bei der offiziellen Eröffnung.

U2 - Zoo Station.. 1st song ever at The Sphere 9-29-23 Las Vegas

rocknpics

Doch auch die Außenseite soll unter anderem für "Markenkampagnen mit einem hohen Impact" verwendet werden, wie es bereits zuvor in einer Aussendung des dahinter stehenden Unternehmens Sphere Entertainment hieß. Wie dies aussehen kann, demonstrierten die beiden Konsolenkonkurrenten Sony (Playstation) und Microsoft (Xbox) vergangene Woche.

Ausblick auf "Hellblade 2"

So zeigte Microsoft am Donnerstag einen Trailer, der Einblicke in das bereits veröffentlichte "Starfield" und auch in "Hellblade 2" gab – für Letzteres gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum, es dürfte aber vom ersten Tag an in Microsofts Game Pass enthalten sein. Zu sehen sind in einem Video außerdem Xbox-Controller, die aus der Kugel herauszufliegen scheinen.

Sony mit "Spiderman 2"

Sony folgte der Aktion einen Tag später mit einem 360-Grad-Spot zu "Spiderman 2", bei dem unter anderem das furchteinflößende Gesicht Venoms in beeindruckender Größe zu sehen ist.

In einem Leak war zuvor bekannt geworden, was Werbung auf "The Sphere" kostet. Dementsprechend ist anzunehmen, dass die beiden Unternehmen jeweils rund 450.000 Dollar für die Werbeaktion gezahlt haben. (red, 23.10.2023)