Neue Alben von alten Helden. Wir sagen nur: "Never Gonna Give You Up!"

The Kills sind wieder da und wühlen im Urschlamm des Blues und Rock. Domino

The Kills – God Games

Wieder da nach längerer Pause: Das amerikanische-britische Duo The Kills. 23 Jahre nach ihren Anfängen gehen Sängerin Alison Mosshart und Gitarrist Jamie Hince wieder zurück an den Start. Gemeinsam mit ihrem alten Soundmann, dem inzwischen dank seiner Arbeiten für Adele, Paul McCartney oder Florence + The Machine zum Starproduzenten aufgestiegenen Paul Epworth, wühlen sie wieder tief im Urschlamm des Blues und Rock. Mit kaputter Gitarre, böllerndem Drumcomputer und verschattetem Gesang entstanden neue Perlen wie New York, My Girls My Girls oder LA Hex.

The Kills

Crime & The City Solution – Killer

Zehn Jahre nach ihrem letzten Album sind Crime & the City Solution wieder da. Die australische Band mit der Achse nach Berlin hat einst stilistisch und vor allem auch dank des Gesangs von Simon Bonney einen Nick Cave entscheidend beeinflusst. Die neuen Songs auf Killer geben sich balladesk und elegisch, etwa in Rivers of Blood oder Hurt You, Hurt Me. Im neunminütigen Titelsong Killer geht es dann aber auch einmal forscher zur Sache. Die kratzende Rhythmusgitarre erinnert hübsch an Blixa Bargeld. Insgesamt ist das Album allerdings altersgemäß sehr ruhig geraten: Peace in My Time.

Mute

Rick Astley – Are We There Yet?

1987 sorgte der britische Sänger mit seiner unter der Regie von Stock/Aitken/Waterman entstandenen Single Never Gonna Give You Up für einen der größten Hits der Ära. In letzter Zeit machte der 57-Jährige beim britischen Glastonbury-Festival Schlagzeilen mit Coverversionen von The Smiths. Mit seinem neuen, neunten Album Are We There Yet? sorgt Rick Astley einmal mehr für gute Laune im Bereich des radiofreundlichen Pop. Aktuell heißt es Never Gonna Stop, und es geht auch stark Richtung Motown-Soul, mit beschränkten stimmlichen Mitteln. Geht allerdings schwer in Ordnung.

Rick Astley

(Christian Schachinger, 24.10.2027)