Mit im Internet verbreiteten Propagandavideos von Hinrichtungen oder wie hier "heldenhaften" Kämpfern versuchte die Terrororganisation "Islamischer Staat", Menschen von ihren Zielen zu überzeugen. Mitunter durchaus erfolgreich, wie ein Strafprozess in Wien zeigt. AP

Wien – "Hör auf, schlecht über den IS zu schreiben! Sei froh, hier Döner essen zu können, während andere ihr Leben riskieren!", soll der 20-Jährige, der sich vor einem Schöffengericht verantworten muss, einen guten Bekannten ermahnt haben. Diese interessante Argumentationslinie ist aber nicht die einzige, die ihn wegen der Vorwürfe der Mitgliedschaft in einer terroristischen Verbindung und einer kriminellen Organisation sowie Terrorismusfinanzierung auf den Anklagestuhl gebracht hat. Der gebürtige Österreicher soll laut Staatsanwältin im Jahr 2021 auch Hinrichtungsvideos und einschlägige Texte der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) verbreitet haben, einen Spendenaufruf für "muslimische Witwen" geteilt haben und mehrmals an eigenartigen Treffen bereits verurteilter Gleichgesinnter in Wohnungen in Wien-Floridsdorf und Wien-Favoriten teilgenommen haben.

Ein wenig Verwirrung herrscht zunächst über eine Vorstrafe aus dem Jahr 2022. Damals wurde der Angeklagte wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung zu drei Monaten bedingt verurteilt, die Anklägerin will, dass die bedingte Nachsicht widerrufen wird. Wie der Verteidiger allerdings darlegen kann, haben sich die nun inkriminierten Delikte vor der Körperverletzung ereignet, es geht also nicht um einen Widerruf, sondern eine Zusatzstrafe – soll heißen, bei einer Verurteilung kommen zu den existierenden drei Monaten weitere dazu, als ob alle Delikte in einem Prozess verhandelt worden wären.

Der 20-Jährige, der knapp vor seinem Ausbildungsabschluss für einen Mangelberuf samt Arbeitsplatzzusage steht, bekennt sich "teilweise schuldig". Ja, er habe auf Kanälen wie Instagram, Whatsapp und Telegram einschlägige Beiträge verfasst oder geteilt. Aber unterstützen habe er den "Islamischen Staat" damit nicht wollen, sagt er. Auch sein Verteidiger argumentiert, der Mandant habe im Frühjahr und Sommer 2021 "für den fundamentalistischen Islam geschwärmt", die "Erheblichkeitsschwelle für ein strafrechtliches Delikt sei aber mit keiner Handlung überschritten worden", ist er überzeugt. Auch die Treffen seien an sich seien nicht illegal gewesen, ist der Verteidiger überzeugt: "Auf Österreichisch gesagt: Nur beinandsitzen und deppad sein ist noch nicht strafbar."

"Ich war meist der Außenseiter"

Der Angeklagte selbst bekennt sich "teilweise schuldig". Vom Vorsitzenden zu seinem Werdegang befragt, schildert er ständige Streitigkeiten unter und mit den Eltern und wenig Freundschaften. "Ich war meist der Außenseiter." Ab 2020 habe er begonnen, sich verstärkt für die daheim kaum praktizierte Religion zu interessieren, sagt er, im Internet fand er andere und so auch in die Wohnungen. Zunächst stellt er die Treffen noch als lockeres Beisammensein dar: "Es waren meist ältere Leute. Wir haben geredet und gegessen. Der IS war immer ein Tabuthema", behauptet er.

Ein Belastungszeuge berichtet dem Senat gänzlich anderes: Es sei sehr wohl über die Terrororganisation gesprochen worden, es seien auch IS-Videos gezeigt worden. Die Besucher hätten sich in zwei Gruppen aufgespalten – jene, die Gewalt ablehnten, und andere, die dafür waren. "Er gehörte definitiv zu den Befürwortern", sagt der Zeuge über den Angeklagten. Letzterer bietet dem Gericht noch andere Erklärungen an. Einerseits das Bedürfnis nach Anschluss. Und Wissbegierde: "Ich wollte mich über den IS informieren." – "Warum schalten Sie nicht die Hauptnachrichtensendung ein?", wundert sich der Vorsitzende. "Ich wollte tiefer graben und mehr erfahren." – "Warum?" – "Aus Neugier", versucht der Angeklagte zu erklären.

Er will erst später realisiert haben, welche menschenverachtende Ideologie die Gruppe verfolgt. "Ich habe damals nicht so nachgedacht." Dass von den "älteren Männern" bei den Treffen "die meisten schon im Gefängnis und so waren", sei ihm aber bewusst gewesen. Warum er selbst ein Hinrichtungsvideo geteilt hat? "Die sind so mit Musik unterlegt, wo man sich denkt 'Wow'!" Er habe aber keine Propaganda betreiben wollen und auch keine IS-Machtübernahme in Österreich gewünscht. "Es reicht für das Delikt, solche Texte weiterzuverbreiten. Es heißt nicht, dass ich mir hier ein Kalifat wünsche und dass die IS-Schlächter hier Ungläubigen die Köpfe abschneiden", klärt der Vorsitzende den Angeklagten auf.

"Heute bin ich dagegen"

"Wie denken Sie heute darüber?", interessiert den Vorsitzenden der Status quo. "Heute bin ich dagegen!", sagt der Angeklagte. "Wogegen?" – "Die ganze Denkweise, diese Art Staat." – "Warum haben Sie Ihre Meinung geändert?" – "Ich habe mich über andere Wege informiert und auch mit anderen Menschen, die von dort geflüchtet sind, gesprochen", versichert der Angeklagte. Auch der Bericht der bereits nach der ersten Verurteilung zugeteilten Bewährungshelferin ist positiv. Bei den Terminen der bei einer anderen Stelle angesiedelten Jugenderhebungen sei der Angeklagte zwar nicht erschienen, in der Zwischenzeit übernehme er aber Verantwortung und distanziere sich von extremistischem Gedankengut. Außerdem sei er mittlerweile in Ausbildung, streicht die Bewährungshelferin hervor.

Auch der Schöffensenat teilt offensichtlich diese positive Prognose. Zu den aus der ersten Verurteilung 2022 existierenden drei Monaten bedingt verhängt er eine Zusatzstrafe von 18 Monaten bedingt, insgesamt also 21 Monate bedingt. "Dass der IS nichts Gutes ist, haben Sie damals auch schon gewusst", macht der Vorsitzende in seiner Begründung klar, dass man dem Angeklagten seinen Wissensdurst nicht glaubt. "Aber: Man muss unterscheiden zwischen 2021 und heute. Heute wirken Sie sozial integriert, haben eine Stelle in Aussicht, da wäre Gefängnis kontraproduktiv", meint der Vorsitzende. Sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwältin akzeptieren die Entscheidung, das Urteil ist daher rechtskräftig. (Michael Möseneder, 23.10.2023)