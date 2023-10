Der Springbrunnen "Wir Wasser" wurde in Wien-Favoriten in Betrieb genommen und soll an die gemeinschaftliche Verantwortung für die Ressource Wasser erinnern

Der Brunnen "Wir Wasser" steht nun im Sonnwendviertel. PID /Christian Jobst

Wien – Anlässlich des 150. Geburtstags der Wiener Hochquellleitung wurde am Dienstag ein Jubiläumsbrunnen in Wien-Favoriten enthüllt. Im rasant wachsenden Sonnwendviertel nahe des Hauptbahnhofs steht nun ein neues Wasserbecken mit über sieben Meter Durchmesser und einer Wasserstrahlhöhe von bis zu sechs Metern. Gestaltet wurde das Projekt von der bekannten Künstlergruppe Gelitin, die sich auch gerne Gelatin nennt. Das aus Wolfgang Gantner, Ali Janka, Florian Reither und Tobias Urban bestehende Kollektiv ist für seine spielerischen und körperbetonten Arbeiten – auch im öffentlichen Raum – bekannt.

In einem von Stadt Wien – Wiener Wasser in Kooperation mit Kunst im öffentlichen Raum GmbH (KÖR) ausgeschriebenen Wettbewerbs setzte sich der Entwurf der vier Künstler durch. Im Modell noch farbig gehalten, wurde der Brunnen in grauem Beton verwirklicht. Die Figurengruppe aus 33 fantastischen, vielfältigen Wesen umringt das Zentrum – eine Wasserfontäne, die je nach Windstärke geregelt werden kann. Der Brunnen soll zum einen als neuer gemeinschaftlicher Platz fungieren und zum anderen an die endliche Ressource Wasser und unseren Umgang damit erinnern.

Feierliche Inbetriebnahme des Jubiläumsbrunnens von Gelatin. Von links: Tobias Urban, Ali Janka, Florian Reither, Wolfgang Gantner. Wiener Wasser / Johannes Zinner

"Das zentrale Element des Brunnens ist Wasser. Das Element gehört uns allen, die Verantwortung dafür tragen wir alle. Das spiegelt sich in dem Menschenkreis wider, der aus Beton geformten Figuren besteht. Sie sitzen ganz nahe aneinander, und ihre Körper bilden eine Einheit, die das Wasser im Brunnenbecken zusammenhält. Der Brunnen vermittelt uns das Wir-Gefühl und zeigt uns, dass wir es sind, die unser Wasser schätzen und schützen müssen", so Wolfgang Gantner von Gelitin über das Projekt mit dem Titel "Wir Wasser", das nun dauerhaft an der Ecke Gudrunstraße, Sonnwendgasse steht. (red, 24.10.2023)