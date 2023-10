Grafenwörth – Würde Alfred Riedl seine umstrittenen Grundstücksgeschäfte heute genauso noch einmal machen? Das wollte die "Kronen Zeitung" vom Bürgermeister von Grafenwörth wissen. Riedl, der sein Amt als Gemeindebund-Präsident ruhend gestellt hat, antwortete: "Wenn man bedenkt, was da aus der ganzen Geschichte entstanden ist, dann hätte ich es vielleicht eher so wie viele andere gemacht und den Grund vorher bereits den Kindern geschenkt."

Riedl hatte ja an dem umstrittenen Bauprojekt "Sonnenweiher" in Grafenwörth privat mitverdient, weil seine Grünland-Grundstücke in wertvolles Bauland umgewidmet worden waren. Der gesamte Prozess sei aber transparent abgelaufen, sagt der ÖVP-Bürgermeister.

Mikl-Leitner und Hasskampagnen

Riedls Verhältnis zu Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) scheint unterkühlt. Sie hatte im Sommer eine "sehr schlechte" Optik bei den Grundstücksgeschäften des Bürgermeisters geortet. "Mikl-Leitners Aussagen haben die politisch motivierten Hasskampagnen, die bis in die Familien und bis hin zu Morddrohungen reichen, befeuert", sagte der Bürgermeister zur "Krone".

"Wenn sie einen Sachverhalt beurteilen will, soll sie diesen zuerst prüfen lassen", richtet Riedl der ÖVP-Landesparteiobfrau aus. Überhaupt vermutet er politische Motive hinter den Berichten über seine Geschäfte in Grafenwörth: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger habe 2021 und der grüne Vizekanzler Werner Kogler im Sommer 2023 "nach Disputen mit mir zum Thema Bodenverbrauch gezielt gegen mich mobilgemacht", sagte er.

Alfred Riedl hat sein Amt als Gemeindebund-Präsident ruhend gestellt, Bürgermeister von Grafenwörth bleibt er vorerst. IMAGO/SEPA.Media

"Wesentlich ist, dass in meinen Fall alle Vorgänge transparent abgelaufen sind, der Gemeinderat stets die vollen lnformationen hatte und ich in absolut keiner Weise gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen habe", hielt Riedl fest. Der ÖVP-Politiker hat seine Funktion als Gemeindebund-Präsident ruhend gestellt. Auf die Frage, ob er dieses Amt niederlegen werde, meinte er: "Mir ist wichtig, dass ich all diese Lügengeschichten aufklären kann. Erst danach werde ich entscheiden, was ich tun werde."

SPÖ vermisst Selbstkritik

Das Projekt "Sonnenweiher" in Grafenwörth, das die "WZ" in ihren Recherchen als "Dubai des Weinviertels" bezeichnete, umfasst mehr als 200 Häuser um einen Foliensee. Riedl soll laut Berichten mit dem Verkauf von Grundstücken mehr als eine Million Euro verdient haben, im Sommer wurden weitere Geschäfte bekannt.

Wolfgang Zwander, Landesgeschäftsführer der SPÖ Niederösterreich, sagte am Montag, man könne Riedls "völlig fehlende Selbstkritik und das nicht vorhandene Schuldeingeständnis" nur noch als "weltfremd" bezeichnen. "Eine deutliche Distanzierung der Landeshauptfrau vom Scheich von Grafenwörth ist überfällig und würde den hunderten anständigen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in Niederösterreich bestimmt aus der Seele sprechen", sagt Zwander. (APA, red, 23.10.2023)