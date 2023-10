Der US-russischen Journalistin Alsu Kurmasheva wird vorgeworfen, sich nicht als "ausländische Agentin" registriert zu haben, Foto: AP/Artemii Shumatov

Moskau - Ein Gericht in Russland hat Untersuchungshaft für die in der vergangenen Woche festgenommene US-russische Journalistin Alsu Kurmasheva angeordnet. Kurmasheva solle zunächst bis zum 5. Dezember in Haft bleiben, berichteten russische Nachrichtenagenturen am Montag. Das Gericht in der zentralrussischen Stadt Kasan folgte damit der Argumentation der Staatsanwaltschaft, die der Journalistin vorwirft, sich nicht als "ausländische Agentin" registriert zu haben.

Kurmasheva solle laut Anordnung des Gerichts als "präventive Maßnahme" in Haft verbleiben, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax. Sollte sie für schuldig befunden werden, drohen ihr bis zu fünf Jahre Gefängnis.

Die Journalistin arbeitet für das von den USA finanzierte Medium Radio Free Europe/Radio Liberty. RFE/RL zufolge wohnt sie zusammen mit ihrer Familie in Prag. Kurmasheva war am Mittwoch von russischen Vollzugsbehörden in Kasan in der Region Tatarstan festgenommen worden.

Es ist nicht die erste Festnahme eines US-Medienvertreters in Russland in diesem Jahr: Im März war der "Wall Street Journal"-Reporter Evan Gershkovich wegen Spionagevorwürfen festgenommen worden. (APA, AFP, 23.10.2023)