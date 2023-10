Wer das Gefühl hat, dass sich Familie und Freunde zu wenig in die eigenen Beziehungsentscheidungen einmischen, für den hat die Dating-App Tinder nun eine neue Funktion. "Matchmaker" heißt diese und lässt andere bei der Auswahl kommender Dates mitreden.

Ablauf

Bis zu 15 Personen können über Tinder Matchmaker zurate gezogen werden. Konkret läuft das so ab: Die an neuen Bekanntschaften interessierte Person erstellt einen Link, der mit anderen geteilt wird. In den folgenden 24 Stunden haben diese dann Einblick in die von der App vorgeschlagenen "Matches" und können so eine Art Vorauswahl treffen.

Bessere Dates mit der Hilfe von Familie und Freunden? Tinder ist davon überzeugt. Tinder

Die von der Mama und dem fraglos gut meinenden Freundeskreis ausgewählten Profile werden dabei extra gekennzeichnet, prinzipiell werden aber auch alle anderen Vorschläge dargestellt. Die finale Auswahl trifft dann also weiterhin die im Zentrum stehende Person selbst.

Tinder betont, dass man dieses Feature mit dem Blick auf die aktuelle Realität entwickelt habe. Einer von der App selbst in Auftrag gegebenen Studie zufolge, fragen nämlich 75 Prozent aller Singles ihren Freundes- und Familienkreis regelmäßig um Rat für Dating-Entscheidungen. Warum also das nicht gleich über die App abwickeln, so die Überlegung.

Verfügbarkeit

Tinder Matchmaker ist ab sofort in 15 ausgewählten Ländern verfügbar. Dazu gehört etwa Deutschland, Österreich hingegen nicht. Wann mehr Länder folgen sollen, verrät der Hersteller derzeit noch nicht. (red, 23.10.2023)