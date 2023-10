Nora Tschirner bildet das sarkastische Gegengewicht zum lebenslustigen Mark, einer sympathischen Identifikationsfigur, gespielt von Frederick Lau. 2023 Sony Pictures

Mark ist ein gemütlicher Trinker. Wenn er nach Feierabend als Bauleiter einen trinkt, werden es immer mehrere. Erst mit ein paar Bier und Whisky läuft er zu Hochform auf. Doch dann hat er Pech. Die Polizei erwischt ihn beim Umparken seines Autos. Trunkenheitsfahrt, Führerschein weg und verkehrspsychologische Nachschulung. Dort hält Dr. Blau seinen unfreiwilligen Zuhörern Vorträge über die fünf Trinkertypen und Formeln zum Blutalkoholspiegel. Mark, der glaubt, alles im Griff zu haben, merkt: So einfach, wie er sich das vorgestellt hat, wird es nicht.

Zwischenweg

Auch der Film von Markus Goller macht es sich nicht zu einfach. One for the Road erweist sich weder als deprimierendes Alkoholikerdrama noch als schmalziger Selbstfindungstrip wie Sandra Bullocks Entzugsklassiker 28 Days. Auch auf die Spur der Romantikkomödie schwenkt Regisseur Goller nicht ein. Danach schaut es kurz aus, als Mark im Führerscheinkurs die Grundschullehrerin Helena trifft. Die wird nämlich von keiner Geringeren als Nora Tschirner verkörpert, die hier mit ordentlich schwarzem Humor und perfektem Schmähtiming aufspielt. Mit Alkoholikern kennt sie sich ja aus, wie die Diskussion rund um die Drehs mit Til Schweiger ans Licht brachte. Tschirner distanzierte sich öffentlich und meinte: "Da mache ich nicht mehr mit."

Ihre Karriere funktioniert aber wunderbar ohne Schweiger. Das beweist nun auch One for the Road. Darin ist sie das sarkastische Gegengewicht zum lebenslustigen Mark, gespielt von Frederick Lau. Der nuschelt fast noch schlimmer als Til Schweiger. Aber mit seinem zerknautschten Gesicht macht er aus dem Dauertrinker eine sympathische Identifikationsfigur. Und die braucht es, denn der Film hält sich mit der Moralkeule ansonsten angenehm zurück.

Lange Zeit bleibt das Publikum auf der Seite Marks, der sein Problem nicht erkennt. Seine Chefin sagt es ihm ins Gesicht: "Der Einzige, den du respektlos behandelst, bist du selber." Nicht einmal seinem besten Freund Nadim (Burak Yiğit) glaubt er. Aber die Wette mit ihm, dass er es schaffen wird, trocken zu bleiben, geht er ein. Wenn Mark gewinnt, muss Nadim nackt durch die Berliner U-Bahn laufen.

Gratwanderung

Markus Goller und sein Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg machen in ihrer Berliner Dramödie vieles richtig und hauen kaum daneben. Angenehm schnell erzählt, meistern sie die Gratwanderung zwischen lockerer Saufkomödie und verantwortungsvoller Entzugsgeschichte souverän – anders als die Protagonisten ihr Alkoholproblem. One for the Road wird im Netz schon mit ironischen Alkohol-Memes beworben. Im Trailer spielt es den reumütigen Song (When I Think of All the) Good Times der Animals. Beim Schluck aus der Klischee-Flasche hält er sich aber zurück. Denn im Kino ist es am Ende wie beim Trinken: Emotionen braucht es, aber zu viel kann zum Problem werden. (Marian Wilhelm, 24.10.2023)