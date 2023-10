Sorgte mit einem Vorschlag für Irritation: ÖVP-Wien-Chef Karl Mahrer. IMAGO/SEPA.Media

In Linz, Salzburg und Wien werden israelische Fahnen heruntergerissen, migrantische Jugendliche (teils mit österreichischer Staatsbürgerschaft) lassen ihrem Judenhass freien Lauf – was tun?

Der Wiener ÖVP-Chef und frühere Wiener Vizepolizeichef Karl Mahrer schlägt in der ORF-Sendung Im Zentrum vor, man müsse "gewisse Stadtteile neu ordnen". Wie bitte? Radikale Maßnahmen wie Abriss von "Migrantenghettos" und Umsiedlung der Bewohner, um eine "bessere Durchmischung" zu erzeugen, wie es in Dänemark unter sozialdemokratischer Regierung praktiziert wird? Das will Mahrer allen Ernstes vorschlagen?

Eine Nachfrage bei Mahrer ergibt doch ein anderes Bild. Der Wiener ÖVP-Chef möchte mit gezielter (geförderter?) Besiedlung von leerstehenden Erdgeschoßlokalen in bestimmten Straßenzügen ein "Upgrading" erreichen: Wo Freiberufler, Künstler und Start-ups einziehen, entstünde eine bessere Durchmischung, und in der Folge würden dann auch Wohnungen von Nichtmigranten gemietet.

Allerdings ist die Frage, ob dadurch die Radikalisierung von (muslimischen) Jugendlichen ernsthaft eingedämmt werden kann. Hassbotschaften und gegenseitiges Aufschaukeln passieren überwiegend schon in den sozialen Medien, über die man sich auch zur "Free Palestine"-Demo verabredet. Die "Neuordnung" muss in den Köpfen stattfinden, aber da weiß kaum jemand, wie das genau gehen soll. (Hans Rauscher, 23.10.2023)