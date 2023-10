Gutes Händchen für Leoš Janáček: Karina Canellakis. imago images/Agentur 54 Grad

Gut möglich, dass man angesichts des Großaufgebots an Choristinnen und Choristen, an Musikerinnen und Musikern kurz an das Raumschiff Enterprise mit seiner 400 Mann starken Besatzung dachte: Der Wiener Musikverein hat am Sonntag seine Porträtreihe für die Dirigentin Karina Canellakis eröffnet, und das im ganz großen Stil, nämlich mit der Glagolitischen Messe von Leoš Janáček.

Dafür ballten nicht nur das ORF-Radiosymphonieorchester Wien und der Singverein ihre Kräfte, sondern tat zudem ein durchsetzungsstarkes Vokalquartett an der Rampe Dienst (herausragend die Sopranistin Kateřina Kněžíková), während Daniel Freistetter immer wieder die Pfeifen der Hausorgel virtuos vibrieren ließ. Es war denn auch eine Messe mit allmächtigen Dezibelspitzen.

Großräumig und schwungvoll

Dass diese Musik berauschende Wirkung freisetzte, war Karina Canellakis zu verdanken: Mit ihrer großräumigen und zugleich schwungvollen Schlagtechnik synchronisierte sie bei ihrem Hausdebüt als Dirigentin nicht nur das musikalische Geschehen über weite Strecken wirkungsvoll. Die US-Amerikanerin, die mit ihren 42 Jahren schon eine Karriere als Geigerin hinter sich hat und aktuell dem niederländischen Radio Filharmonisch Orkest als Chefdirigentin vorsteht, bringt die Eigentümlichkeiten von Janáčeks Musik gewinnend zur Geltung. Da sind einerseits diese schlichten Minimotive, die in steter Wiederholung motorische Kraft entwickeln und gern unter schroffen Klangschichtungen dahinrattern. Andererseits bricht sich da eine lusttrunkene Folklore Bahn – etwa am Ende des Gloria. Schwelgerisch ist das anzuhören und doch nicht grob, weil Canellakis die rhythmische Akkuratesse wahrt: Chapeau!

Ein einnehmender Vorstellungstermin im Goldenen Saal – auch dank einer märchenbunten symphonischen Dichtung (Dvořáks Waldtaube) und der Debussy-nah funkelnden frühen vier Orchesterstücke Béla Bartóks. (Christoph Irrgeher, 23.10.2023)