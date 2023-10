Innerhalb von wenigen Wochen kamen vier Frauen durch mutmaßliche Femizide ums Leben. APA/ERWIN SCHERIAU

Allein seit Anfang Oktober wurden in Österreich vier Frauen getötet. Tatverdächtig sind die Partner oder Ex-Partner. Wie in den meisten Fällen: Laut einer Studie des Instituts für Konfliktforschung sind bei den Frauenmorden 74 Prozent der Täter (Ex-)Partner. Hinzu kommen, wie auch in jedem anderen Monat des Jahres, weitere schwere Gewalttaten gegen Frauen. Beispiele aus den vergangenen Wochen: In Wien trat ein Mann die Tür zur Wohnung seiner Ex-Freundin ein und verletzte diese. In Oberösterreich soll ein Mann eine Frau mit dem Messer bedroht haben, in Wien wurde eine Frau von ihrem Freund geschlagen und mit einem Messer bedroht.

Und die Regierung schweigt, sagt Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser, nach dem 22. mutmaßlichen Femizid. Rösslhumer sieht darin "Täterschutz und eine Form der Frauenverachtung" und fordert einmal mehr eine "Gesamtstrategie gegen Gewalt". Dass es an dieser fehlt, stellte auch ein Bericht des Rechnungshofs im August fest. Es gebe keine langfristigen Strategien, für die unter anderem eine bessere Datenerhebung zu geschlechterspezifischer Gewalt oder Fortbildungen für Richterinnen und Richter zentral wären. Auch die SPÖ spricht vom "Schweigen der Frauenministerin" Susanne Raab (ÖVP).

Bundesländerweiter Fleckerlteppich

Die SPÖ-Frauenvorsitzende und Frauensprecherin im Nationalrat Eva-Maria Holzleitner fordert einen nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen, so wie es ihn zuletzt zwischen 2014 und 2016 während Gabriele Heinisch-Hoseks (SPÖ) Amtszeit als Frauenministerin gab. Dieser Aktionsplan müsse konkrete Maßnahmen enthalten, inklusive eines Zeitplans, bis wann und von welchem Ministerium diese umgesetzt werden sollen, sagt Holzleitner auf Nachfrage des STANDARD. Auch dem immer wieder von Gewaltschutzeinrichtungen kritisierten bundesländerweiten Fleckerlteppich beim Gewaltschutz könnte ein nationaler Aktionsplan entgegenwirken, meint Holzleitner.

Zwar würden inzwischen die Fallkonferenzen zu Hochrisikofällen zum Schutz für gefährdete Personen wieder verstärkt durchgeführt, einheitliche Kriterien dafür fehlten allerdings weiterhin, sagt Holzleitner. Geld allein reiche nicht, sagt die Frauensprecherin der FPÖ, Rosa Ecker. Damit spielt sie auf die laufenden Budgeterhöhungen für Frauenagenden an, die Susanne Raab stets betont. 33,6 Millionen Euro wird das Frauenbudget im kommenden Jahr betragen, der Großteil soll in den Gewaltschutz fließen. Doch "offensichtlich hilft es nicht", kritisiert Rosa Ecker. (Beate Hausbichler, 23.10.2023)