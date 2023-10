Bobi im Februar 2023 in Conqueiros in Zentralportugal. REUTERS/CATARINA DEMONY

Lissabon – Der älteste Hund der Welt Bobi ist im Alter von 31 Jahren in Portugal gestorben. Das teilte die Organisation "Guiness World Records" am Montag mit. Der reinrassige Rafeiro do Alentejano hatte sein ganzes Leben im Dorf Conqueiros in Zentralportugal verbracht. Er wurde 31 Jahre und 165 Tage alt. Der vorherige Rekordhalter, ein Australian Cattle Dog, war 1939 im Alter von 29 Jahren und fünf Monaten gestorben.

Bobi und eine befreundete Katze. APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

"Obwohl er länger lebte als jeder andere Hund in der Geschichte, waren seine 11.478 Tage auf der Erde zu wenig für die, die ihn liebten", sagte die Tierärztin Karen Becker, die Bobi mehrmals untersucht hatte. Hunde der Rasse Rafeiro do Alentejano werden üblicherweise zwischen 12 und 14 Jahre alt. Sein Besitzer Leonel Costa schrieb Bobis Langlebigkeit mehreren Faktoren zu, etwa dem friedlichen Leben am Land, dass er nie an eine Leine musste, und immer das Essen von Menschen gegessen habe.

Bobi bei der Feier zu seinem 31. Geburtstag im Mai 2023. EPA/PAULO CUNHA

Bis zu seinem Tod habe Bobi Spaziergänge geliebt, auch wenn er zunehmend "weniger abenteuerlustig" geworden sei. Auch sein Sehvermögen habe abgenommen. An der Feier zu seinem 31. Geburtstag im Mai nahmen über 100 Menschen teil. (Reuters, red, 23.10.2023)