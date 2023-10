Die Gewerkschaft fordert von den Verlegern die Rücknahme der Kündigungen des Journalistenkollektivvertrags. Monika Köstinger

Drei Wochen nach der Kündigung des Kollektivvertrags durch Österreichs Verlegerverband VÖZ schickt die Journalistengewerkschaft einen Aufruf an die Chefredakteure, die Forderung nach Rücknahme dieser Kündigung "vorbehaltslos und kraftvoll zu unterstützen".

"Wir wenden uns an Sie, weil Sie in Ihrer Funktion tagtäglich hautnah miterleben, mit welchem Einsatz, welchem Engagement und Pflichtgefühl gegenüber dem Produkt und Haus hervorragende Arbeit geleistet wird", heißt es in dem Brief der Journalistengewerkschaft. "Sie wissen, dass die Arbeitsbedingungen, speziell aufgrund enormer Arbeitsverdichtung, für die KollegInnen immer härter werden und Belastungsgrenzen nicht nur erreicht, sondern regelmäßig überschritten werden." Die Journalistengewerkschaft hofft und erwartet, "dass Sie für Ihre MitarbeiterInnen an geeigneter Stelle Ihre Stimme erheben".

Keine Anfrage des VÖZ

Es werde gezielt das Gerücht gestreut, der VÖZ wollte "seit längerem mit der JournalistInnengewerkschaft in der GPA in Gespräche/Verhandlungen über den Kollektivvertrag eintreten, die Gewerkschaft habe dies aber abgelehnt". Diese Darstellung sei "definitiv unwahr", heißt es in dem Schreiben. "Es habe keine einzige Anfrage des VÖZ gegeben, weder als Gremium noch durch einzelne Vertreter. Diese unrichtige Behauptung dient dazu, die KV-Kündigung zu rechtfertigen und das Narrativ zu erzeugen, der VÖZ habe keine andere Handlungsmöglichkeit gehabt. Wenn Sie mit diesem Gerücht konfrontiert werden, ersuchen wir Sie, das zu tun, was wir als JournalistInnen gelernt haben und immer leben: recherchieren."

Die KV-Kündigung werde weiters "mit dem Zuckerguss verkauft, der VÖZ habe ohnehin eine Nachwirkung bis Juni 2024 angeboten. Richtig ist, dass dies angeboten wurde. Falsch ist die mittransportierte Botschaft, der KV würde damit bis Mitte nächsten Jahres gelten. Diese Darstellung ist rechtlich nicht haltbar. Faktum ist, die österreichischen Journalistinnen und Journalisten haben ab 31.12.2023 keinen Kollektivvertrag mehr, es besteht nur noch eine Nachwirkung über den Einzeldienstvertrag für bereits bestehende Dienstverhältnisse."

Eine weitere Erzählung lautet, so die Gewerkschaft in dem Brief an die Chefredakteure weiter, "der KV sei aufgrund der zu erwartenden Gehaltserhöhungen gekündigt worden. Unsere Branche verhandelt traditionell im Frühjahr. Der VÖZ hätte jederzeit an uns herantreten können, um vorab gemeinsam die Möglichkeiten der Branche auszuloten. Wir sind in der vorherigen Runde genau aus diesem Grund an den VÖZ herangetreten und konnten uns über ein Modell, das die Fortschreibung hoher prozentueller Steigerungen verhindert hätte, verständigen. Es war der VÖZ, der diese Sonderlösung für die Branche verhindert hat. Trotzdem hätten wir uns für die bevorstehende Gehaltsrunde kreativen Lösungen nicht verschlossen. Zu unterscheiden ist im KV das Rahmenrecht und der Tarifvertrag. Selbst wenn man sich beim Tarif nicht einigen sollte, ist das kein Grund, den Mantelvertrag zu kündigen und damit einen Konflikt zu provozieren, der letztendlich in den Häusern ausgetragen wird." (red, 23.10.2023)