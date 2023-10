Alle Jahre wieder kommt die Diskussion über den Christbaum auf dem Wiener Rathausplatz: Ist er schön – oder doch wieder schiach? Über diese Frage kann nun wieder gestritten werden, denn die Stadt hat den Baum für 2023 ausgesucht. Die Fichte aus nachhaltiger Forstwirtschaft kommt aus dem Rautal in Südtirol, ist 28 Meter hoch und rund 115 Jahre alt.

Mit der Auswahl wurde eigens die Agentur Landesdomäne beauftragt, die den Agrar- und Forstbesitz des Landes Südtirol verwaltet. "Es war nicht einfach, einen Baum zu finden, der den Anforderungen entspricht", sagte Andreas Agreiter, Bereichsleiter des Forstbetriebs. Die Anforderungen: Er sollte regelmäßige Seitenäste haben, 25 bis 28 Meter hoch sein und logistisch günstig gelegen sein, damit er gut abtransportiert werden kann.

Im vergangenen Jahr wurde der Baum aus der Steiermark mit großen Kränen aufgestellt. APA/GEORG HOCHMUTH

Gefällt wurde der Baum am Montag, anschließend wurden "in vorsichtiger Handarbeit die Seitenäste an den Stamm gebunden, sodass der Baum beim Aufstellen wieder so schön ist wie jetzt an seinem Standort im Wald", beschreibt Agreiter. Am Freitag soll die Fichte dann in Wien ankommen. Und knapp zwei Wochen später – ab dem 10. November – dann ins rechte Licht gerückt werden.

"Zeichen unserer Verbundenheit"

Die Weihnachtsbäume für den Rathausplatz kommen seit 1959 jedes Jahr aus einem anderen Bundesland. Seit 1989 ist auch Südtirol mit dabei, zuletzt war das "zehnte Bundesland", wie es in der Pressemitteilung der Stadt Wien heißt, 2014 an der Reihe. Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) weckte am Montag schon einmal hohe Erwartungen an den Baum: "Ein schöner, voller Baum aus unseren Wäldern wird ausgesucht, um den Wienerinnen und Wienern und den Gästen aus aller Welt die Weihnachtszeit zu verschönern", sagte er. Der Baum sei "auch ein Zeichen unserer Verbundenheit mit Wien und Österreich".

Zum Politikum wurde die Auswahl des Baumes in der Vergangenheit immer wieder: 2021 wurde der Christbaum aus dem Burgenland besonders heftig wegen seines Aussehens kritisiert. ÖVP-Politiker Manfred Juraczka bezeichnete ihn als "bewussten Affront" des Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil gegen seinen SPÖ-Parteifreund, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Im vergangenen Jahr sagte Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler: "Der Baum ist immer Ausdruck der Relation eines Bundeslands zu Wien." Der Diskurs laufe aber mitunter anders ab, räumte Kaup-Hasler ein: "Die Bundesländer suchen aus, Wien wird gehaut."

Während die Fichte auf dem Weg nach Wien ist, wird auf dem Rathausplatz der Christkindlmarkt aufgebaut. Er startet am 10. November mit der Illuminierung des Weihnachtsbaums. Unter anderem wird es auch wieder eine Eislaufbahn und den Herzerlbaum geben. Der Markt ist bis zum 26. Dezember geöffnet. (Sebastian Scheffel, 23.10.2023)