Der US-Unternehmer will für das Geld nur eine einfache Änderung an der Online-Enzyklopädie

Musk postet gern spontane und manchmal kontroverse Gedanken. Seinen 170 Millionen Followern gefällt das. REUTERS/POOL

Ändert doch euren Namen auf "Dickipedia", schrieb der US-Unternehmer Elon Musk vor wenigen Tagen auf X, ehemals Twitter, Richtung Wikipedia. Eine Milliarde Dollar wäre ihm das wert. Offenbar musste er kommentieren, dass die Wikimedia Foundation aktuell wieder verstärkt zu Spenden aufruft.

Musk doch kein Depp?

Der Tweet ist eine Fortsetzung älterer Wortspenden von Musk. Geld sei "nicht nötig, um Wikipedia am Laufen zu halten", wie er damals schrieb. "Wofür soll das Geld denn sein?", wollte er wissen. Einige Leute wiesen den US-Unternehmer darauf hin, dass in den Community-Notes der Website genau diese Frage beantwortet wird. Über 25 Milliarden Aufrufe pro Monat und über 44 Millionen Änderungen an Texten würden "erhebliche Betriebskosten" erfordern.

Das Angebot gelte nur, wenn Wikipedia zumindest ein Jahr den Namen ändern würde, konkretisiert Musk. X

Nach dem Angebot von Musk schrieb der US-Journalist Ed Krassenstein, Wikipedia solle auf den Deal eingehen, das Geld nehmen und dann die Seite kurz darauf wieder zurückbenennen. "Das Angebot gilt natürlich nur, wenn die Seite zumindest ein Jahr lang so heißt", ergänzt Musk kurz darauf. "Ich bin ja kein Depp, lol." (red, 24.10.2023)