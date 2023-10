Schwarz, Beige, Blau – so präsentierte sich am Montag die Führungsriege jenes Vereins, der Sahra Wagenknechts Parteigründung vorbereitet. Nur eine stach optisch, nämlich in sattem Zitronengelb, heraus: die Chefin selbst.

Sahra Wagenknecht hat Die Linke verlassen und gründet eine eigene Partei. EPA/Filip Singer

Damit ist schon viel über das neue Projekt gesagt. Es heißt ja auch Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Und auch wenn die 54-Jährige ein Team um sich schart, ist doch klar: Die erste Geige im neuen roten Orchester spielt natürlich Wagenknecht selbst, die der Linken nach Jahrzehnten den Rücken gekehrt hat.

In Ostberlin aufgewachsen

Somit lastet einiger Druck auf jener Politikerin, die erzählt, als Kind lieber allein gespielt zu haben und in Ruhe gelassen werden wollte. Aufgewachsen ist die Tochter einer Deutschen und eines Iraners in Ostberlin.

Als sie maturierte, fühlte sie sich als Marxistin, durfte sich aber nicht immatrikulieren, weil sie sich nicht ins Kollektiv einordnete. In den Westen zog es sie dennoch nicht. Denn sie wollte nicht im Kapitalismus leben.

Nach der Wiedervereinigung konnte sie dann doch Philosophie, Literatur und Volkswirtschaft studieren, trauerte aber noch lange um die Ideale der DDR. Anfangs war Wagenknecht in der Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS), der SED-Nachfolgepartei, in der "Kommunistischen Plattform", also ganz links außen aktiv. Als "Njet-Maschine" wurde sie verspottet, weil sie sich häufig gegen die Mehrheit stellte.

Aber sie stieg auf und wurde zu einer Marke. "Schönstes Gesicht des Sozialismus" nannte man sie, auch "den klügsten Kopf der Partei" oder – weniger schmeichelhaft und nicht nur der Frisur wegen – "Rosa Luxemburg für Arme".

Kritik an zu vielen Egotrips

Bei der Linken brachte sie es zur Vizechefin (2010 bis 2014), in der Bundestagsfraktion an die Spitze (2015 bis 2019). Während sie der linke Flügel verehrt, maulten ihre Kritiker und Kritikerinnen über zu viele Egotrips in Talkshows oder auch mal beim Fotoshooting in Pose der Malerin Frida Kahlo.

Inhaltlich gab es mit der Linken-Führung immer öfter Differenzen. So meint Wagenknecht etwa, man müsse Zuwanderung begrenzen. 2018 versuchte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Oskar Lafontaine die linken Kräfte verschiedener Parteien in der Sammelbewegung "Aufstehen" zu versammeln.

Doch der Versuch war nicht erfolgreich. Wagenknecht erlitt einen Burnout und trat zunächst kürzer. Jetzt startet sie neu durch mit noch mehr Verantwortung auf den Schultern. (Birgit Baumann aus Berlin, 23.10.2023)