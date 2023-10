Humanitäre Hilfe Dritter Hilfskonvoi erreicht den Gazastreifen

Für die Menschen im Gazastreifen ist neue Hilfe auf dem Weg: Ein dritter Hilfskonvoi mit gut einem Dutzend Lastwagen kam über den Grenzübergang in Rafah in das abgeriegelte Palästinensergebiet. Die USA hatten zuvor in Absprache mit Israel dauerhafte Hilfslieferungen zugesichert