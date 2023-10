Geschmacklich drängen sie sich nicht gerade in den Vordergrund, und das Knacken, sobald man drauf beißt, kann unangenehm laut sein. Zumindest dann, wenn es darum geht, die morgendlichen Radionachrichten sinngemäß zu erfassen. Cornflakes gehören trotzdem für viele zum täglichen Frühstücksritual. Die Flocken verleihen allen erdenklichen Müslivarianten den richtigen Biss. Sie werden mit Früchten gegessen und mit Joghurt oder Milch. Einmal mit Flüssigkeit übergossen, müssen die goldgelben Maischips möglichst rasch gelöffelt werden, um nicht zu einem labbrigen Brei zu verkommen. Streng genommen sind Cornflakes also Fastfood und daher – wie kann es anders sein – eine Erfindung aus den USA.

Im 19. Jahrhundert hat der Arzt John Harvey Kellog in einem von ihm geleiteten Sanatorium gekochte Maiskörner zuerst getrocknet, dann gewalzt und schließlich geröstet. Fortan sollten die reschen und bekömmlichen Chips Darmleiden seiner Patienten vorbeugen und das sexuelle Verlangen zügeln. Ja genau, der fade Geschmack war durchaus intendiert. Nicht nur in der streng gläubigen Adventisten-Gemeinschaft, in der Doktor Kellog lebte, fanden die knackigen Lustkiller regen Zuspruch. Bruder William Keith Kellog hat ab 1906 die Weichen in Richtung Massenproduktion gestellt. Heute knuspert der Name Kellog in der ganzen Welt.

Abseits der Cornflakes-Ikone Kellog hat sich über die Jahrzehnte eine große Sortenvielfalt herausgebildet. Alle Hersteller folgen einem ähnlichen Fertigungsverfahren. Die Flakes unterscheiden sich aber in Farbe, Größe, Textur und Geschmack. Manche bleiben dem puristischen Prinzip treu, andere peppen das Geschmackserlebnis mit Zusatzstoffen auf, wie Gerstenmalz, Zucker und Salz. Wir haben Cornflakes aus biologischem Anbau verkostet – zunächst pur, dann mit Milch. Wir achteten darauf, wie lange sich die resche Konsistenz in der Flüssigkeit hält. Die Produkte sind dann doch recht unterschiedlich.

Gschmackiger Laubhaufen

10/10 Vergleichsweise üppig sind die goldbraunen bis kupferfarbenen Flocken von Bauckhof ausgestattet. Reissirup, Meersalz und Rohrzucker verhelfen dem Mais zu einem bemerkenswert komplexen Geschmack aus Karamell, Röstaroma und zerlassener Butter. Obwohl sehr zart, bleibt in der Milch die resche Konsistenz lange genug erhalten. Eine klare Empfehlung.

Bauckhof Demeter-Cornflakes

Preis: 325 g für 2,99 Euro

Günstig und gut

9/10 Die gelb bis kupferfarbenen Bio-Flocken von Spar sind hauchdünn, überzogen mit feinen Bläschen – wie indisches Roti en miniature. In Milch weichen sie schnell auf und sollten daher rasch gegessen werden. Es lohnt sich aber allemal, denn dank einer Prise Rohrzucker und Meersalz kommt der Mais äußerst vollmundig zur Geltung und macht Lust auf mehr.



Spar Natur Pur Bio-Cornflakes

Preis: 500 g für 2,99 Euro

Popcornflakes

7/10 Leicht fettig und mit ausgeprägter Salznote, erinnern die Maisflocken der Billa-Marke Ja! Natürlich an den letzten Kinobesuch. Der Film war gut und das Popcorn auch, aber so bald nach dem Aufstehen ist der Gaumen nicht sofort per Du mit dem etwas herberen Charakter. Milch rundet den Geschmack jedoch ab, und die Flakes bleiben darin lange knusprig.

Ja! Natürlich Bio-Cornflakes

Preis: 375 g um 3,99 Euro

Wie die Schweiz

6/10 Nur ein Hauch von Lecithin als Trennmittel ist dem gewalzten Mais von Alnatura beigefügt, sonst nichts. Dementsprechend neutral geben sich die Flocken auf der Zunge. Dank großer Blasen ist der Biss aber richtig kross: eine gute Wahl für alle, die zum Frühstück satt werden möchten, ohne aber den Geschmack des Obstes in der Schüssel allzu sehr zu verfälschen.

Alnatura Bio-Cornflakes

Preis: 375 g für 2,49 Euro

Super ohne Milch

6/10 Mit ihren feinen, schön ausgebildeten Bläschen erinnern die Cornflakes von Barnhouse an indisches Roti in Miniaturform. Salzig, leicht süß, mit einem starken Röstaroma überzeugen sie auch am Gaumen. In Milch fallen die Aromen leider etwas auseinander. Eine leicht seifige Note bildet sich aus, und die knusprige Textur ist schnell verflogen.

Barnhouse Cornflakes Original

Preis: 375 g für 2,65 Euro

Polenta-Taler

3/10 Auch Hersteller Davert nimmt es mit dem Purismus besonders ernst. Ohne Salz und ohne Zucker entfalten die Flakes ein unverkennbares Polenta-Aroma. Der gewalzte Mais knackt beim Zubeißen ordentlich, ist aber fast zu dick geraten. In Milch bleiben die Flocken dafür lange fest. Eher ungustiös ist der schmierige Film, der sich bald nach Kontakt mit der Flüssigkeit bildet.

Davert Cornflakes Bio

Preis: 250 g für 2,99 Euro

(RONDO, Gerald Zagler, 26.10.2023)