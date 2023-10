Eine Veranstaltung: 100 beste Plakate

Grafikdesign ist hierzulande nicht gerade die verwöhnteste Disziplin, wenn es um Ausstellungen geht. Ein jährliches Highlight für Interessierte dieser Kreativ-Spielwiese ist die Schau 100 beste Plakate im Wiener Museum für angewandte Kunst an der Ringstraße. Am Wettbewerb, der Einreichungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zulässt, beteiligten sich 663 Kreative und Studios, die insgesamt 2298 Plakate einschickten. Das ergäbe eine beachtliche Fläche. Der Bogen im Mak Design Lab spannt sich von perfekt spationierter Typografie bis zur Demontage schriftbildlicher Lehrsätze. Auch betreffend grafischer Lösungen spielt die Schau viele Stückln.

Mak Wien, bis 3. März 2024; mak.at

Ein Podcast: Viennale

Die Viennale läuft zwar nurmehr wenige Tage, doch Film-Fans sei auf den letzten Metern noch der unaufgeregte Podcast des Wiener Filmfestivals ans Herz gelegt. Denn der ist großteils von zeitloser Schönheit. Wie schon in den Jahren zuvor lassen sich Gespräche mit unterschiedlichen Protagonistinnen und Protagonisten der Viennale lauschen: 2022 kam etwa die britische Regisseurin Joanna Hogg zu Wort – heuer ging es los mit Viennale-Chefin Eva Sangiorgi. Während des Festivals lassen sich mit dem Podcast auf den Ohren Wartepausen überbrücken. Und alle, die mal wieder zu spät dran waren mit dem Ticketkauf, hören die rund halbstündigen Folgen einfach zu Hause auf dem Sofa.

viennale.at

Ein Social-Media-Trend: Susi & Store-Bought Pesto

Was hat Fertigpesto mit einem bekannten US-Kriminalfall zu tun? Laut dem aktuellen Tiktok-Trend sehr viel. Food-Influencerin Susi Vidal postete ein Video, in dem sie erklärt: "Call me crazy if you want, but I’ve never liked store-bought pesto" – Fertigpesto kann sie verrückterweise nicht leiden. Viele nahmen den Satz zum Anstoß, so wie Susi, diese verrückte Nudel, von ihren wahnsinnigen Erlebnissen zu erzählen. Eine Tiktokerin starb während einer Messe und wurde in der Kirche reanimiert, eine andere stirlte in den Sachen ihrer Mutter und fand heraus, dass sie von ihr als Kind entführt wurde. Ein anderer Creator hatte einen Konflikt mit Scott Peterson – dieser tötete seine schwangere Frau Laci. Pesto aber, das ist richtig crazy!

Ein Buch: Jil Sander - Eine Annäherung

Jil Sander – Eine Annäherung, Verlag Harper Collins, 272 Seiten. Harper Collins

Sie ist eine der bekanntesten Modedesignerinnen Deutschlands, trotzdem weiß man nicht allzu viel über Jil Sander. Im Gegensatz zu mancher ihrer Kolleginnen und Kollegen suchte sie nie das Bad in der Menge. Bezeichnenderweise trägt das erste Kapitel in Maria Wiesners Buch Jil Sander – Eine Annäherung den Titel "Eine Tür ins Private immer nur einen Spalt öffnen". Die Journalistin hat durch ebendiesen geblickt und teilt ihre Eindrücke mit interessierten Lesern und Leserinnen. Wer also wissen will, wie Heidemarie Jiline "Jil" Sander in Norddeutschland aufgewachsen ist, wie sie ihr Modelabel zum Welterfolg machte und was ihr Vermächtnis ist, darf sich auf spannende Lektüre freuen.

harpercollins.de

Pop-Up von "Natures of Conflict"

Das Label "Natures of Conflict" hat das Geschäftslokal Eiskarussell im Majolikahaus in der Linken Wienzeile 40 bezogen. Dort gibt es noch bis zum 28.10. Teile der aktuellen Kollektion, Einzelstücke, die nur im Pop-Up Shop erhältlich sind und eine selektierte Sale-Abteilung.

Pop-Up bis zum 28.10. im Majolikahaus, Linke Wienzeile 40, 1060 Wien.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 12 bis 19 Uhr, Samstag: 10 bis 18 Uhr

