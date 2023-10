Die RONDO-Redaktion schaut sich nach in der Bundeshauptstadt nach Anlaufstellen für Outdoormode um

Für die Bergwanderung braucht es einen Rucksack und mehr. Getty Images

Bergsport Schwanda

Einen Schönheitspreis gewinnt das Geschäft sicher nicht mit seinen zusammengewürfelten Holzregalen und dem beigen Fließenboden. Macht nix! Dafür ist das Servicepersonal freundlich und fachkundig. Wer Karabiner, Klettergurte, Schlafsäcke, Rucksäcke oder sonstiges Equipment für die nächste Bergtour benötigt, wird hier fündig.

Bäckerstraße 7, 1010 Wien, schwanda.at

Treksport

Der riesige Rucksack auf dem Gehsteig vor dem Geschäft in der Stumpergasse weist den Weg zu Treksport, wo nicht nur Wanderer, sondern auch Radreisende eine große Auswahl finden.

Stumpergasse 16, 1060 Wien, treksport.com

Steffl

Ein Kaufhaus ist bestimmt nicht die erste Adresse, an die outdooraffine Menschen auf der Suche nach guter Ausrüstung denken. Sortiment und Beratung im vierten Stock sind aber exzellent, angeboten werden teure Marken und Stücke, von denen viele fast ganzjährig zu stark reduzierten Preisen angeboten werden.

Kärntner Straße 19, 1010 Wien, steffl-vienna.at

Steppenwolf

Seit über 30 Jahren bietet man bei Steppenwolf Outdoorprodukte an. Im Geschäft ist gute und freundliche Beratung inkludiert. Eine große Auswahl an Artikeln der Marke Patagonia gibt’s auch im Webshop.

Kirchengasse 24/2, 1070 Wien, steppenwolf.wien

Bergfuchs

Wie der Name schon sagt, geht’s hier nicht ums Flachland. Das Verkaufspersonal ist absolut berg- und kletterbegeistert, was die Kundschaft am besten auch sein sollte.

Kaiserstraße 15, 1070 Wien, bergfuchs.at

(RONDO, 31.10.2023)