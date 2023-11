Pro

Am Wochenende frühstücke ich stets auswärts – nämlich in der Wohnung meiner Schwester, die einen Stock über mir lebt. Auf den 24 Stufen hinauf zu ihr fühle ich mich in meinem wallenden zartlila Traum von einem Morgenmantel, als ob ich in meiner Villa an der Côte d’Azur gerade unterwegs zum Austernfrühstück wäre. Denn mit einem Morgenmantel geht man nicht – man schreitet, auch wenn das Stiegensteigen mit einem bodenlangen Modell zugegebenermaßen geübt sein will. Oben angekommen, stehe ich gern mit einer heißen Tasse Kaffee am Fenster und schaue sehnsüchtig aufs Meer hinaus, auch wenn es nur das Meidlinger Häusermeer ist.

Bei Bedarf kann der Morgenmantel enger um den Körper geschlungen oder, wenn die Austern schwer im Magen liegen, gelockert werden. Und wenn ich im Stiegenhaus doch einmal spontan die Nachbarn treffe, sind mir ihre Blicke sicher. Sie merken schon: Ein Morgenmantel ist ein Lebensgefühl, ein Hauch von wehender Leichtigkeit in einer Welt, in der sich so vieles so schwer anfühlt. (RONDO, Franziska Zoidl, 3.11.2023)