Israelische Soldaten sind mit ihren Panzern an der Grenze zum Libanon stationiert. EPA/ATEF SAFADI

Zwischen den Büschen: Coladosen, leere Chipspackungen. Alon seufzt. Wenn er den Müll im Wald sieht, dann kehrt das den Deutschen in ihm hervor: "Furchtbar, wie das aussieht", sagt der 36-jährige Frankfurter, der seit 13 Jahren in Israel lebt. An seinem Hosenbund hängt ein Revolver. Alon ist jederzeit schussbereit.

Bald könnte er von seinem jahrelangen Schießtraining Gebrauch machen müssen. Nicht weil es ihm Spaß macht, sondern weil es seine Pflicht ist: Alon ist als Reservesoldat an der Grenze zum Libanon stationiert. Wenn die Terroristen hier eindringen, wird es auch an ihm liegen, sie abzuwehren. Es ist das erste Mal, dass er in den Krieg zieht.

Alon wuchs in Frankfurt auf, als Sohn eines deutschen Juden und einer Israelin. Mit 23 beschloss er spontan, nach Israel zu gehen, um zwei Jahre Armeedienst zu machen. Danach blieb er hier, lebt seither in einem kleinen Kibbuz im Norden des Landes. Einmal im Monat fliegt er nach Deutschland, besucht seine Familie, macht Erledigungen für das Cybertech-Unternehmen in Tel Aviv, das er vertritt. Anfang Oktober war er zuletzt in Deutschland. Kurz nach seiner Rückkehr brach der Krieg aus. Seither ist nichts, wie es war.

Raketeneinschläge in der Nähe

Alle Welt blickt auf Israels Süden. Längst ist aber auch der Norden, die Grenze zum Libanon, Teil des Kriegsgeschehens, auch wenn es nicht so benannt wird. Jeden Tag feuern Terroristen Panzerabwehrgranaten nach Israel, die israelische Armee antwortet mit dem Beschuss von Zielen der Hisbollah. Allein an einem Tag landeten zehn Raketen auf israelischem Gebiet, eine davon schlug unweit von Alons Haus im Kibbuz Dan ein.

"Die Lage ist sehr, sehr angespannt", sagt er und nimmt einen Zug von einer Zigarette. Schlafen sei kaum möglich, nicht nur wegen der Schüsse. Auch wegen der Nervosität, weil es jederzeit losgehen kann. Montagmorgen griff die israelische Armee militärische Ziele der Hisbollah an, darunter auch ein Waffenlager, das für den Beschuss einer israelischen Stadt im Norden bereitstand. Bei den Luftangriffen sollen auch mehrere Hisbollah-Kämpfer tödlich verletzt worden sein.

Der 36-jährige Reservesoldat Alon ist für die Sicherheit der Menschen in seinem Kibbuz Dan verantwortlich. Maria Sterkl

Alon ist Teil der lokalen Batterie der israelischen Streitkräfte, deren Aufgabe es ist, "die Zäune des Kibbuz zu sichern", wie er es formuliert. In den Kibbuzim im Süden war das am 7. Oktober unter tragischen Umständen gescheitert. Lokale Sicherheitsteams gibt es zwar auch dort, aber die Frühwarnung hatte versagt. Die Menschen waren von den eindringenden Terroristen überrascht und massakriert worden. Im Norden will man es nun besser machen. "Wir sind auf das Schlimmste gefasst", sagt Alon.

Städte und Dörfer evakuiert

Schon vor Monaten hat die Hisbollah angekündigt, einen Teil Galiläas "besetzen" zu wollen. Israel befürchtet, dass die Terrorgruppe ihre Angriffe verstärken wird, sobald die Bodenoffensive im Gazastreifen beginnt. Auch ein Eindringen von Bodentruppen der Hisbollah ist nicht auszuschließen. Die Armee hat deshalb die Städte Kiryat Shmona und Metula sowie 14 Dörfer an der libanesischen Grenze evakuiert. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden in Hotels im Zentralraum Israels untergebracht. Die Evakuierung ist eine Vorsichtsmaßnahme, niemand ist verpflichtet zu gehen. Manche sind geblieben, auch im Kibbuz Dan. Nicht zuletzt um ihre Sicherheit muss sich Alon nun kümmern.

Ob er denn keine Angst hat, in den Kämpfen verwundet zu werden, zu sterben? Alon schüttelt den Kopf. Man könne nicht in Israel leben und sich wünschen, es sei hier so sicher wie in Deutschland. "In Frankfurt muss ich keinen Schutzhelm und keine kugelsichere Weste im Auto haben, aber hier ist das normal."

An den 7. Oktober, der heute in Israel von manchen "Schwarzer Samstag" genannt wird, erinnert sich Alon ganz genau. "Ich war sehr früh wach, ging mit dem Hund raus", erzählt er. "Dann kamen plötzlich ganz viele Nachrichten. Ich wusste, etwas Schlimmes ist passiert." Schon um 13 Uhr bekam er seinen Einberufungsbefehl in den Norden. "Es war immer klar: Wenn in Gaza etwas Großes passiert, geht auch die Hisbollah mit ins Boot", sagt er. Ein beängstigendes Szenario: Laut israelischen Schätzungen verfügt die irantreue Miliz über ein Arsenal von rund 150.000 Raketen, darunter auch Langstreckenraketen.

Steinwurf gegen das Elternhaus

Für seine Familie in Deutschland sei es schwer, dass er in Israel ist, sagt Alon. Umgekehrt macht auch er sich Sorgen um die Eltern. Mit gutem Grund: Vor einigen Tagen schleuderten Unbekannte einen großen Stein in Richtung des Elternhauses in Frankfurt. Aus Angst vor noch mehr Gewalt gegen seine Familie will Alon seinen Nachnamen nicht in den Medien lesen.

Bis der Krieg auch in Israels Norden losgeht, herrscht hier angespannte Stille. "Seit 15 Tagen bin ich in einer Art High-Zustand", sagt Alon. Irgendwann wird auch dieser Krieg ein Ende haben. "Ich hoffe, dass es schnell vorbeigeht. Und dass wir irgendwann in einer ruhigen Umgebung leben können." (Maria Sterkl, 24.10.2023)