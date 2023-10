Salzburgs Coach Gerhard Struber zeigt angesichts der matten Vorstellung seiner Meisterjugend (im Bild Samson Baidoo) Nerven. APA/BARBARA GINDL

Dass wir nun Zweiter sind, ist kein großes Malheur, die Meisterschaft wird ja nicht nach zehn Runden entschieden." Bernhard Seonbuchner sagte das, der neue Sportdirektor von Red Bull Salzburg, nach dem 2:2 bei Austria Klagenfurt vor zwei Wochen. Was nach zehn Runden galt, darf auch nach elf Runden gelten. Und Seonbuchners demonstrative Gelassenheit wird wohl auch nicht durch die Tatsache erschüttert, dass der Serienmeister erstmals seit der jüngsten Aufstockung der Liga und also der Einführung der Punkteteilung zur Saison 2018/19 nach einem Drittel der Meisterschaft nicht von der Spitze lacht.

Auch vier Punkte Rückstand auf Sturm Graz nach dem Verlust von bisher acht Zählern wären kein großes Malheur, zeigten sich in dieser Saison nicht Probleme, die kurzfristig nur schwer zu lösen sind. Auch ein sensationeller Punktegewinn am Dienstagabend (18.45 Uhr, Sky) in der Champions League bei Italiens Spitzenreiter Inter Mailand könnte sie nicht überdecken.

1. Süßer Vogel Jugend:

In schwierigen Situationen hilft neben Klasse vor allem Erfahrung. Die bewerbübergreifend dritte Heimniederlage en suite – das 0:1 gegen den LASK – erlitt am Samstag eine Mannschaft, die sich im Fußballoberhaus kaum jünger denken lässt. Der Altersschnitt der Startelf betrug rund 21,5 Jahre. Im Schnitt 23,1 Jahre alt war die Truppe, die nach der Niederlage unter Pfiffen vom Platz trottete – das war vor allem der Einwechselung von Rekordspieler Andreas Ulmer geschuldet, der nächste Woche seinen 38. Geburtstag feiert.

Dass der süße Vogel Jugend anfällig für schwankende Leistungen ist, gab im vergangenen Frühjahr schon Coach Matthias Jaissle zu bedenken. Auslöser für dessen vorsichtig formulierte Kritik am vom damaligen Sportdirektor Christoph Freund mutig genannten Kurs des Vereins war das Scheitern in der Europa League an der AS Roma gewesen. Jaissle erlag saudischen Verlockungen zu einem geringeren Teil wohl auch, weil der Kader vor der Saison neuerlich zur Ader gelassen wurde. Zwar ist noch immer die Klasse für hervorragende Spiele vorhanden, das beste Beispiel war das 2:0 in der Champions League bei Benfica Lissabon. Die Stabilität, sich aus schwierigen Situationen herauszumanövrieren, fehlt allerdings.

APA

2. Reine Nervensache:

Gerhard Struber hat Red Bull Salzburg nach Jaissles überraschendem Abgang nahezu ohne Vorbereitung übernommen. Der neue Trainer, auf seinen beiden Auslandsstationen FC Barnsley und New York Red Bulls vom dauerhaften Erfolg weitgehend verschont, forderte von Beginn an Intensität und Aggressivität von seinen Spielern. Dass die Wirklichkeit seinen Ansprüchen immer öfter hinterherhinkt, lässt den 46-Jährigen frühzeitig Nerven zeigen. Nach der Pleite gegen den LASK übte er an seiner geknickten Mannschaft Kritik, der auch das stets vorangestellte "Wir" nicht die Schärfe nahm. Mehr als der Hoffnung, ehebaldigst eine Steckdose zu finden, "die uns wieder richtig Strom gibt", verlieh er nicht Ausdruck. Die Verunsicherten zum Erfolg zurückzuführen wird es Konkreteres bedürfen. Die Pfiffe des Anhangs nahm Struber demütig zur Kenntnis.

3. Wer Wind sät:

Red Bull Salzburg hat sich in den vergangenen Jahren ordentlich gemausert, der Weg schien in die europäische Spitze zu führen. Der zunächst recht brachial erkaufte nationale Erfolg blieb auch nach der Umstellung auf die lukrative Entwicklung hervorragender Talente erhalten. Die starken Auftritte im Europacup kamen dem gesamten österreichischen Klubfußball zugute, mit sehenswertem Kick wurde, wo nicht Zuneigung, so zumindest Respekt erspielt. Den eigenen Fans macht es der Klub aber mit immer höherer Spielerfluktuation nicht leicht. Kaum ist ein Jungstar ins Herz geschlossen, wird er ersetzt. Dass oft ein Gewinn herausschaut, ist gut für die Bilanz. Frischer Wind in Übermaß kann sich aber schnell kalt anfühlen, zumal, wenn am Erfolg Zweifel aufkommen.

4. Das Leben der anderen:

Freilich wird man bei Red Bull Salzburg nicht müde zu erwähnen, dass die Konkurrenz nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen ist. Tatsächlich können sie bei Sturm Graz vor Selbstvertrauen kaum gehen, und der LASK hat sich unter Coach Thomas Sageder so weit stabilisiert, dass er an guten Tagen – wie bewiesen – selbst für Salzburg zu stark sein kann. Angesichts der Titelgier der Konkurrenz kommt Red Bull Salzburg nun vielleicht die ursprünglich gegen die eigene Dominanz gerichtete Punkteteilung nach dem zweiten Meisterschaftsdrittel zupass. Das wäre eine schöne Pointe in der Bundesliga-Geschichte. (Sigi Lützow, 24.10.2023)

Gruppe D, 3. Runde:

Inter Mailand - Red Bull Salzburg (San Siro, 18.45 Uhr/live Sky und DAZN, SR Letexier/FRA)

Inter: Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Mkhitaryan, Frattesi, Calhanoglu, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez

Es fehlen: Arnautovic (Muskelverletzung im Oberschenkel), Cuadrado (Achillessehnenprobleme)

Salzburg: A. Schlager - Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer - Gourna-Douath - Bidstrup, Gloukh, Kjaergaard - Simic, Konate

Es fehlen: Terzic (Muskelverletzung im Adduktorenbereich), Koita, Fernando (beide Adduktorenprobleme), Piatkowski (Wadenverletzung), Okoh, Omoregie, Wallner (alle Oberschenkelverletzung)

Ebenfalls am Dienstag: Benfica Lissabon - Real Sociedad (21.00 Uhr MESZ/live DAZN)

Bisher gespielt: Benfica - Salzburg 0:2, Real Sociedad - Inter 1:1, Salzburg - Real Sociedad 0:2, Inter - Benfica 1:0

Nächste Runde (8. November): Real Sociedad - Benfica Lissabon (18.45 Uhr), Salzburg - Inter Mailand (21.00 Uhr)

Modus: Top zwei jeder Gruppe im Achtelfinale, Gruppendritter in der Europa-League-Zwischenrunde