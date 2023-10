Zwei überlebende Rote Flamingos leben nun im Zoo Schmiding in Oberösterreich (Symbolbild). EPA/Luis Eduardo Noriega A.

Wien – Ein Fuchs hat in der Nacht von 15. auf 16. Oktober im Wiener Zoo Schönbrunn fast die gesamte Kolonie an Roten Flamingos gerissen. 13 von 15 Tieren sind tot. Die beiden verbleibenden Vögel wurden an einen anderen Zoo übergeben. "Es ist leider ein Fehler passiert. Es wurde vergessen, die Tiere in die Innenanlage zu holen", bestätigte Sprecherin Johanna Bukovsky der APA am Montag einen "Kurier"-Bericht.

Laut dem Zoo werden die Tiere in der Regel nach Betriebsschluss – abhängig von den Temperaturen – in das Innengehege gebracht. Das hätte auch in der besagten Nacht passieren sollen, sei jedoch diesmal nicht erfolgt. Deshalb sei auch der elektrische Schutzzaun nicht aktiviert gewesen, hieß es vom Zoo.

Jetzt nur mehr Rosa Flamingos

Der Tiergarten erklärte am Montag, man bedauere den Fehler zutiefst. "Das Problem, dass es Füchse im Zoo gibt, ist bekannt", sagte Bukovsky. "Wir haben eigentlich umfangreiche Schutzmaßnahmen", so die Sprecherin. Dazu gehöre unter anderem auch ein moderner Außenzaun rund um das gesamte Areal des Zoos.

Man wolle nun im Zusammenhang mit dem Vorfall erneut auf Richtlinien und Arbeitsprozesse hinweisen, hieß es in dem "Kurier"-Bericht. Der Tiergarten werde nun Lebendfallen in Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung 49 (MA 49) aufstellen.

Im Zoo Schönbrunn gibt es damit nur mehr eine Flamingokolonie. Dabei handelt es sich um die Rosa Flamingos. (APA, 23.10.2023)