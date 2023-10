Maurice Steijn ist nicht mehr Ajax-Trainer. AFP/ANP/OLAF KRAAK

Amsterdam - Der kriselnde niederländische Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam hat Trainer Maurice Steijn nach nur sieben Ligaspielen entlassen. Damit reagierte der Europa-League-Teilnehmer auf die jüngste Talfahrt, in der Ehrendivision ist Ajax nach einem 3:4 gegen Schlusslicht FC Utrecht auf den vorletzten Platz abgerutscht. Der 49 Jahre alte Steijn hatte erst zu Saisonbeginn die Nachfolge von John Heitinga angetreten und einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

John van't Schip im Gespräch

Als Nachfolger ist John van't Schip im Gespräch. Der Europameister von 1988 soll nach Angaben mehrerer niederländischer Medien im November vorgestellt werden. Der bei den Fans beliebte 59-Jährige hatte Ajax 2009 schon einmal als Interimscoach übernommen. Unter Marco van Basten war er von 2004 bis 2008 Co-Trainer der Nationalmannschaft, zuletzt arbeitete er von 2019 bis 2021 als griechischer Nationaltrainer.

Zweifel

Für Steijn war der Weg bei Ajax dagegen am Montag vorbei. Er habe zuletzt Zweifel gehabt, ob Steijn "noch der richtige Mann am richtigen Ort ist. Gemeinsam kamen wir dann zu dem Schluss, dass es besser ist, sich zu trennen", sagte Geschäftsführer Jan van Halst. Erst Ende September hatte auch Sportdirektor Sven Mislintat bei Ajax seinen Hut nehmen müssen.

Das Training übernimmt vorerst Co-Trainer Hedwiges Maduro. Am Donnerstag spielt Ajax in der Europa League bei Brighton.

Ajax hatte in der vergangenen Saison als Dritter der Eredivisie enttäuscht und den Stammplatz in der Champions League eingebüßt. Nach einer turbulenten Transferperiode und einem großen Umbruch im Sommer kam der Verein in dieser Saison nie richtig in Fahrt. (sid, red, 23.10.2023)