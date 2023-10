Im südlichen Bundesstaat Guerrero kommt es immer wieder zu Konfrontationen zwischen rivalisierenden Drogenhändlern und Sicherheitskräften. REUTERS/JAVIER VERDIN

Acapulco – Bei einem bewaffneten Angriff sind in Mexiko mindestens elf Polizisten getötet worden. Behördenangaben zufolge attackierten unbekannte Angreifer am Montag eine Sicherheitspatrouille in Coyuca de Benitez im südlichen Bundesstaat Guerrero. Demnach bewachten die Polizisten den Konvoi eines ranghohen Vertreters der Sicherheitsbehörden.

"Ersten Informationen zufolge wurden elf Mitglieder der städtischen Polizei angegriffen und getötet", sagte der stellvertretende Staatsanwalt von Guerrero, Alejandro Hernandez.

In Mexiko tobt seit Jahren ein erbitterter Drogenkrieg zwischen rivalisierenden Kartellen. Seit 2006 wurden dabei mehr als 420.000 Menschen getötet. Guerrero ist wegen Konfrontationen zwischen rivalisierenden Drogenhändlern und Sicherheitskräften eine der brutalsten Regionen Mexikos. (APA, 24.10.2023)