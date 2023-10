Medienberichte verdächtigen den russischen Spitzendiplomaten in Brüssel, Spion für den Kreml zu sein. REUTERS/YVES HERMAN

Wien – Kirill Logwinow ist seit 2018 Diplomat in Brüssel und seit einem Jahr Leiter der Ständigen Vertretung Russlands in Brüssel. Nach Recherchen mehrerer europäischer Medien steht er im Verdacht, für Russland in der EU spioniert zu haben. Die belgischen Sicherheitsbehörden hätten den Verdacht, dass Logwinow Mitarbeiter des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR sei, schreibt "Der Spiegel".

Als Reaktion auf den Angriff auf die Ukraine hätten EU-Staaten Hunderte russische Botschaftsangehörige ausgewiesen, die nur unter dem Deckmantel der Diplomatie in EU-Ländern akkreditiert gewesen seien. Seither gelte das Spionagenetz Moskaus in Europa als geschwächt.

Die belgischen Behörden verdächtigten Logwinow und andere Mitarbeiter der russischen EU-Botschaft, gegen europäische Interessen zu arbeiten. Konkrete Angaben zu den Sicherheitsoperationen hätten die Behörden gegenüber dem "Spiegel" nicht gemacht.

Gerüchte zu Logwinow seit geraumer Zeit

Gerüchte über Spionagetätigkeiten des Diplomaten sollen in Brüssel bereits seit dem vergangenen Jahr kursieren. Eine parlamentarische Anfrage sollte mögliche Verbindungen zwischen Mitgliedern der EU-Kommission und Logwinow klären. Die EU-Kommission hatte jeglichen Kontakt zu dem russischen Diplomaten dementiert. Die Frage, wie mit dem Diplomaten umzugehen sei, habe westliche Geheimdienste und andere Diplomatinnen und Diplomaten seit geraumer Zeit beschäftigt.

Die belgische Spionageabwehr soll darauf gedrängt haben, den mutmaßlichen Agenten auf die Liste der auszuweisenden Personen zu setzen. Diplomatinnen und Diplomaten des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) hätten dies jedoch verhindert, möglicherweise aus Angst vor negativen Folgen für das eigene Personal in Russland.

Die Affäre um Logwinows mögliche Spionagetätigkeit ist Teil einer monatelangen Recherche über mutmaßliche russische Spione im EU-Umfeld. (red, 24.10.2023)