19.40 REPORTAGE

Re: Picasso unter’m Hammer – Auktionen und Millionen Wie funktionieren Versteigerungen? Blick hinter die Kulissen eines deutschen Auktionshauses. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Arlberg – Wild und Weltberühmt Manfred Corrine porträtiert ein Naturparadies im Wandel. Bis 21.05, ORF 2

Manfred Corrine hat für "Universum" das Arlberg-Gebiet porträtiert und zeigt, wie die Natur auf die Klimakrise reagiert, 20.15 Uhr, ORF 2. ORF/Wega Film/Blue Danube Media

20.15 THRILLER

Die purpurnen Flüsse (Les Rivières Pourpres, F2000, Mathieu Kassovitz) Polizist Niémans (Jean Reno) wird mit der Aufklärung mehrerer Fälle verstümmelter Leichen beauftragt. Ein anderer Polizist untersucht den Fall einer Grabschändung. Spannender Thriller mit dämlichem Ende. Bis 22.30, Kabel 1

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind der Kurz-Prozess, schwierige Integration im Klassenzimmer und Hürden beim Gasausstieg. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gäste sind Autor, Entertainer, Musiker, Comedian Helge Schneider und TV-Moderator Lukas Schweighofer. Bis 23.05, ORF 1

22.05 BALLETT

Black Swan (USA 2010, Darren Aronofsky) Nina (Natalie Portman) ist ein Mauerblümchen, was auch die Schuld ihrer strengen Mutter (Barbara Hershey) ist. Als Nina die Chance erhält, die Hauptrolle in Tschaikowskis Schwanensee zu spielen, entgleitet sie ihrer Mutter und dem Rest der Welt vollkommen. Beeindruckende Bilder mit einer sehr biegsamen Portman. Bonus: Mila Kunis. Bis 22.30, Tele 5

22.15 PARODIE

Cat Ballou – Hängen sollst du in Wyoming (USA 1965, Elliot Silverstein) Eine junge Lehrerin aus dem Osten rechnet im Wilden Westen, unterstützt von einem trunksüchtigen Revolverhelden, mit den Mördern ihres Vaters ab. Die kommerziell erfolgreichste Genreparodie der 60er-Jahre: süßeste (und natürlich schrecklich verführerische) Unschuld Jane Fondas; tollpatschigste (und natürlich immens treffsichere) Duell-Torkelei Lee Marvins. Großes Vergnügen. Bis 0.05, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Eine Familie – Zwei Welten Filmemacher Peter Mahler begibt sich auf Spurensuche: Der eine Großvater konnte als Jude im Dritten Reich nur durch Flucht dem Tod entkommen. Der andere gehörte als SS-Mann den Judenverfolgern an. Um 23.25 Uhr folgt Andrea Eckerts Doku Vergiss nicht deinen Namen. Bis 0.05, ORF2

0.10 AUSWANDERER

Gangs of New York (USA 2002, Martin Scorsese) Das Epos geriet marketingstrategisch zur Katastrophe: Zu lange drehte der Regisseur, der Film kam zeitgleich mit Herr der Ringe in die Kinos und ging unter. "Der Film enthält hervorragend inszenierte Sequenzen von archaischer Kraft, verzettelt sich aber immer wieder in Detailverliebtheit", urteilt das Lexikon des internationalen Films. Mit Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz. Bis 2.40, HR