Mit seinen radikalen Parolen dominierte der libertäre Außenseiter Javier Milei zwar die Berichterstattung in Argentinien, doch von einem Durchmarsch konnte am Sonntag nicht die Rede sein: Der 53-Jährige muss am 19. November in die Stichwahl gegen den peronistischen Wirtschaftsminister Sergio Massa, der mit 36 Prozent in der ersten Runde deutlich vorne lag. Fast sieben Punkte trennten ihn von Milei.

Sergio Massa und Javier Milei (rechts) rittern um das Amt des argentinischen Präsidenten. AFP/TOMAS CUESTA/JUAN MABROMATA

Durch seinen überraschenden Triumph und sein staatsmännisches Auftreten sei Massa nun im Vorteil, meinen einige Analysten. Andere warnen, dass in der Stichwahl die Würfel neu gemischt würden. Nicht immer siegte der Gewinner der ersten auch in der zweiten Runde. Die Zukunft der drittgrößten Volkswirtschaft Lateinamerikas steht damit weiter auf der Kippe zwischen zwei politischen Visionen, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Keine Ministerien, keine Sozialhilfe

Milei tritt als Staatsfeind auf und wird von der Riege rechtspolitischer Populisten aus dem Lager Bolsonaro (Brasilien) und Trump (USA) unterstützt. Der schrille Ökonom, dessen Symbol die Kettensäge ist, will die meisten Ministerien schließen, Waffen- und Organhandel legalisieren, Sozialhilfen weitgehend abschaffen und die Wirtschaft dollarisieren, um damit Argentiniens Korruption, Inflation und Dauerüberschuldung einzudämmen. Derart radikale Positionen kommen vor allem bei jungen, männlichen Wählern gut an, die sich von der politischen Elite düpiert fühlen.

Doch andere wurden durch so offen unsoziale und antidemokratische Parolen – Mileis Vizekandidatin liebäugelt mit der Militärdiktatur – verschreckt. Die argentinische Mittelschicht ist zwar durch die Dauerwirtschaftskrise verarmt, aber die aus europäischer Einwanderung hervorgegangene Gesellschaft ist noch geprägt von der Idee eines solidarischen Wohlfahrtsstaats.

Und letztlich gibt es auch rein praktische Gründe, die gegen Milei sprechen: 40 Prozent der Familien bekommen staatliche Zuschüsse, die Massa in den vergangenen Wochen noch erhöhte. Das dürfte eine große Rolle dabei gespielt haben, dass der regierende peronistische Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Axel Kicilof, mit 45 Prozent klar wiedergewählt wurde.

Zerstrittene Peronisten

Die von Arbeitervierteln geprägte Provinz ist die mit Abstand bevölkerungsreichste und deshalb politisch wichtig. Ob Kicilof, ein Gefolgsmann der linkspopulistischen Ex-Präsidentin Cristina Kirchner, seine Wahlmaschinerie auch für den gemäßigten Parteigenossen Massa einsetzen wird, ist allerdings unklar. Milei hat aber nicht nur wegen der Zerstrittenheit der Peronisten Chancen. Rein rechnerisch erzielten alle nichtperonistischen Kandidaten zusammen locker die absolute Mehrheit.

Eine Schlüsselrolle kommt der mit 23 Prozent Drittplatzierten, der konservativen Patricia Bullrich, zu. Sie ist klar antiperonistisch, und ein Teil ihrer Wählerschaft dürfte sich in der Stichwahl eher für den ideologisch verwandten Milei entscheiden.

Vieles wird davon abhängen, wie sich die beiden Kandidaten nun präsentieren, wer die richtigen Themen und den richtigen Ton trifft, um sein Spektrum zu erweitern. Lateinamerika schaut mit großem Interesse auf den Wahlausgang. Als Folge der Pandemie und der Wirtschaftskrise durchlebt die Region gerade einen sehr volatilen Zyklus mit oft überraschenden Wahlergebnissen. In diesem Jahr siegten in Paraguay und Ecuador liberal-konservative Kandidaten, während sich in Guatemala ein sozialdemokratischer Bewerber gegen die Elite durchsetzte.

Hoffnung für die Linke

Lateinamerikas Linke schöpft nun Hoffnungen, dass Argentinien weiterhin in ihrem Lager bleibt. Mexikos linksnationalistischer Staatschef Andrés Manuel López Obrador sagte, er sei sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Kolumbiens linker Präsident Gustavo Petro sagte, die Argentinier hätten die Barbarei niedergerungen, nun gebe es Hoffnung.

Auch für die EU ist der Wahlausgang relevant. Die Union hofft auf einen baldigen Abschluss des Freihandelsabkommens mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Diese Länder exportieren nicht nur landwirtschaftliche Produkte, Mineralien und Stahl, sondern haben auch Potenzial für grünen Wasserstoff. Milei hat an einem Abkommen jedoch kein Interesse und will aus Mercosur austreten. (Sandra Weiss, 24.10.2023)