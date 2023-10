KPÖ-Chefin Claudia Klimt-Weithaler spricht offen über ihr Burnout. APA/ERWIN SCHERIAU

Es war ein erwartbarer Schritt: Nach ihrer monatelangen Rekonvaleszenz infolge eines schweren Burnouts hat die steirische KPÖ-Chefin Claudia Klimt-Weithaler nun den Vorsitz der Landespartei zurückgelegt, sie wird aber als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2024 antreten.

Die 52 Jahre alte Politikerin, die seit 18 Jahren dem Landtag angehört und seit 13 Jahren den Klub der KPÖ führt, musste wegen ihrer seit Herbst 2022 andauernden Krankheit bis zum Sommer politisch pausieren, ehe sie danach eine Reha durchlief. Sie habe an einer Erschöpfungsdepression gelitten und sich mühsam zurück kämpfen müssen, sagte Klimt-Weithaler am Dienstag. "Ich wünsche diese Erkrankung niemanden. Ich hatte das Gefühl, ich kann nicht mehr aufstehen oder aus dem Haus gehen." Deshalb habe sie sehr bald eine Psychotherapie begonnen. Sie wolle ganz offen darüber sprechen, "um eine Tabuisierung" dieser Krankheit zu durchbrechen, sagte die KPÖ-Politikerin.

Druck der letzten Jahre

Hätte sie jetzt mit dem Druck der vergangenen Jahre weitergemacht, wäre ein neuerlicher Zusammenbruch die Folge gewesen. Daher habe sie im engen Kreis der Familie und Freunden und nach Anraten der Ärzte entschieden, das Tempo zu drosseln und eine Funktion abzugeben. "Der Rückzug aus der Parteiführung verschafft mir den Raum, Kräfte zu bündeln, aber auch wieder sich ganz den Themen zu widmen, für die ich brenne – Wohnen, Soziales, Bildung, Elementarpädagogik", sagte Klimt-Weithaler. Sie habe nun wieder Kraft und fühle sich dem Landtagswahlkampf für 2024 gewachsen und werde auch parteiintern die Aufgaben besser verteilen.

Die Landespartei wird interimistisch der 36 Jahre alte Grazer Stadtrat Robert Krotzer, der in den letzten Jahren in die Führung der Partei hineingewachsen ist, übernehmen. Krotzer wird auch bereits als Nachfolger der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr gehandelt, sollte diese bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten. Politikbeobachter gehen davon aus, dass die KPÖ – nach dem Erfolg in Graz, wo die KPÖ nun die Bürgermeisterin stellt – nun auch im Land mit der sehr bodenständigen und leutseligen Klimt-Weithaler reüssieren könnte.

Der "Problemgenosse"

In der steirischen KPÖ kündigt sich indessen ein weiterer Rückzug an. Der obersteirische "Problemgenosse" Werner Murgg wird nicht mehr für den Landtag kandidieren. Murgg gab mehrmals Anlass für innerparteiliche Konflikte und Auseinandersetzungen – auch mit Parteiobfrau Klimt-Weithaler.

Der stramme Altkommunist Murgg hatte unter anderem mit höchst problematischen Äußerungen über die Ukraine allgemeine Empörung ausgelöst und seine Partei unter Druck gebracht. Er hatte etwa in Videos von einer "Krüppelnation Ukraine" gesprochen und unter anderem auch Slowenien, Montenegro und die baltischen Staaten als "Kasperlstaaten" bezeichnet. Später entschuldigte er sich dafür, den Begriff "Kasperlnationen" verwendet zu haben.

Es war ja nicht das erste Mal. Der KPÖ-Landtagsabgeordnete war auch nach Belarus gereist, lobte im dortigen Staatsfernsehen das belarussische Zwangsregime für dessen "Stabilität und Ordnung" und kritisierte die Sanktionen der EU. Zuvor war Murgg als Teil einer neunköpfigen Delegation in die ostukrainische Region Donbass gereist. Dort feierte er die prorussische "unabhängige Volksrepublik Donezk".

Weiterer Rückzug

Mehr als Schelte setzte es von der Parteiführung aber nicht. Murgg blieb im Landtag und fest im Sattel der Partei. Einen Rausschmiss aus der KPÖ wollten sich die Kommunisten offenbar nicht leisten. Einerseits verlöre die KPÖ mit einem Rauswurf Murggs nämlich den Klubstatus im Landtag samt allen Bonifikationen, andererseits käme der KPÖ ohne Murgg womöglich auch die für sie immens wichtige obersteirische Bastion in Leoben abhanden, hieß es.

Murgg ist auch als Stadtrat in Leoben tätig und sichert in der dortigen Region gemeinsam mit seiner Frau, die in Trofaiach als Vizebürgermeisterin und Stadträtin fungiert, einen gewichtigen KPÖ-Wählerblock. Hinter den Kulissen hatte man sich schließlich darauf geeinigt, dass Murgg dem nächsten Landtag nicht mehr angehören wird. (Walter Müller, 24.10.2023)