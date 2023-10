Die vom Mangrove Action Project veranstalteten Mangrove Photography Awards, die bereits zum neunten Mal stattfinden, soll die Beziehungen zwischen Wildtieren, Küstengemeinden und Mangrovenwäldern sowie die Zerbrechlichkeit dieser einzigartigen Ökosysteme über und unter der Wasserlinie aufzeigen.

Das Siegerbild von Soham Bhattacharyya mit dem Titel "Die schönste Blume der Mangroven" zeigt eine junge Königstigerin in ihrem natürlichen Lebensraum in den Mangroven. Sie schaut dem Fotografen direkt in die Augen. Schätzungen gehen davon aus, dass im Jahr 2021 nur noch 96 Königstiger in der Region lebten.

Soham Bhattacharyya wurde für sein Bild einer vom Aussterben bedrohten Tigerin im indischen Sundarbans-Biosphärenreservat zum Gesamtsieger des diesjährigen Mangrove Photography Awards ernannt. Soham Bhattacharyya/Mangrove Photography Awards

Mangroven sind ein wichtiger Schutz gegen den Klimawandel: Ein Hektar Mangrovenwald absorbiert fast dieselbe Menge an Kohlendioxid wie ein Hektar Amazonas-Regenwald. Die Wälder schützen auch die Küsten vor Erosion, da intensive Stürme immer häufiger auftreten. Hier eine Auswahl der Gewinnerbilder aus sieben Wettbewerbskategorien mit Beschreibungen der Fotografen.

"Als die Ebbe es mir erlaubte, durch die Bäume zu gehen, sah ich diese Szene, bei der die Mangrovenwurzeln teilweise überflutet waren", berichtetCristiano Martins Xavier."Ich entschied mich für eine Langzeitbelichtung, um die Wasseroberfläche weicher zu machen, und wandelte das Foto in Schwarz-Weiß um, um der Szene ein unheimliches Aussehen zu verleihen." Brasilien verfügt über ausgedehnte Mangroven-Ökosysteme entlang seiner Küstenlinie, die insgesamt etwa sieben Prozent der weltweiten Mangrovenfläche ausmachen. Cristiano Martins Xavier/Mangrove Photography Awards

Einzigartige Bedingungen hinsichtlich Temperatur, Mineralien und Algen färben diese Lagune in Kolumbien rosa. Der Fotograf Felipe Santander benötigte vier Tage und 15 Drohnenbatterien, um die perfekte Aufnahme mit der Formation von Vögeln, die über den rosa See fliegen, zu machen. Der Salzgehalt des Seewassers in Verbindung mit steigenden Temperaturen schafft ideale Bedingungen für das Gedeihen der mikroskopisch kleinen rosa Algen. Mit steigenden Temperaturen aufgrund des Klimawandels wird dies wahrscheinlich immer häufiger der Fall sein. Felipe Santander/Mangrove Photography Awards

Ammenhaie versammeln sich in den friedlichen Mangroven der Bahamas, um sich zu paaren. "Ich schlief in meinem Zelt an einem benachbarten Strand, als ich vor Sonnenaufgang ein Plätschern hörte. Ich schnappte mir meine Kamera und rannte hinaus, um Ammenhaie zu sehen, die sich in knietiefem Wasser paarten", schildert Shane Gross. Shane Gross/Mangrove Photography Awards

Im Mangrovenwald des kolumbianischen Utría-Nationalparks hebt sich ein Potoo (Tüpfeltäubchen) kaum von den umliegenden Ästen ab, während es regungslos auf seinem Nest hockt. "Da ich nicht riskieren wollte, den Vogel beim Flug zu stören, fotografierte ich ihn mit einem langen Teleobjektiv in einiger Entfernung und teilweise verdeckt durch die Äste der dazwischenliegenden Mangrovenbäume", erzählt Cien Lee. "Erst als ich durch das Objektiv schaute, erkannte ich, dass es sich tatsächlich um ein einzelnes Ei handelte." Der Utría-Nationalpark an der kolumbianischen Pazifikküste in der Region Chocó ist bekannt für seine beeindruckende Artenvielfalt. Eines der Highlights des Nationalparks ist der Potoo, ein faszinierender Nachtvogel. Ein auffälliges Merkmal des Potoos ist seine bemerkenswerte Tarnung. Tagsüber hockt er auf den Ästen der Bäume und verharrt in völliger Ruhe, wobei sein Gefieder einem abgebrochenen Ast oder Baumstumpf ähnelt. Dank dieser Tarnung fügt er sich nahtlos in seine Umgebung ein und ist daher besonders schwer zu entdecken. Chien Lee Photography/Mangrove Photography Awards

Ein Landeinsiedlerkrebs, der nachts in der Nähe des Strandes der Insel Pom Pom, Sabah (Borneo), umherwandert, wo jeden Tag Tonnen von Plastikmüll aus der Stadt Semporna von den Meeresströmungen auf die Insel gespült werden. Dieser besondere Landeinsiedlerkrebs benutzt einen Plastikstöpsel aus einem Deodorant anstelle einer klassischen Schale. Die Insel Pom Pom sei ein geschändetes Paradies, hält Emanuele Biggi fest: "Die kleine Insel und ihr Korallenriff werden ständig von Tonnen von Plastikmaterial vergewaltigt, das von den nahegelegenen Küsten Borneas, insbesondere aus der Stadt Semporna, stammt. Ich wollte zeigen, welchen Schaden Plastik an diesem wunderbaren Ort anrichtet, und als ich diesen armen Einsiedlerkrebs fand, wusste ich, dass ich meinen traurigen Botschafter für dieses schreckliche menschengemachte Problem gefunden hatte." Emanuele Biggi/Mangrove Photography Awards

Im Golf von Ana María, Kuba, wurde dieses in den Mangroven lebende amerikanische Salzwasserkrokodil mit seinem in einem Nylonseil verhedderten Maul gesichtet. Yordanis Méndez Segura/Mangrove Photography Awards

Ein junger Zitronenhai schwimmt in seichten Mangrovenwäldern auf den Bahamas. Zitronenhaie sind dank der Studien des Bimini Shark Lab wahrscheinlich die am besten erforschten Haie der Welt. "Zitronenhaie verbringen ihre ersten vier bis sechs Jahre in flachen Gewässern, wo Mangrovenwälder sie vor größeren Raubtieren schützen. Sie schließen Freundschaften mit anderen jungen Haien und lernen, wie man jagt", sagt Anna Kainrath. "Sie sind absolut wunderschön, klug, neugierig und tollpatschig." Mangroven bilden ein perfektes Ökosystem und sind Kinderstube vieler anderer Arten. Die Haie betreiben auch Geburtshilfe, das heißt, wenn die geschlechtsreifen (zwölf bis 14 Jahre alten) Weibchen bereit sind, kehren sie in dieselbe Mangroven-Kinderstube zurück, in der sie geboren wurden, und setzen dort ihre eigenen Jungen ab. Anita Kainrath/Mangrove Photography Awards

Zwischen Fluss, Meer und Land ist der Mangrove Marine Park, ein empfindliches Naturschutzgebiet in Bas-Kongo, das Reich der Schildkröten, Seekühe und Muschelsammlerinnen. "Der Mangroven-Meerespark ist ein wahres Labyrinth aus Inseln und Kanälen. Frauen wie Séphora tauchen bis zu vier Meter tief nach Muscheln. Sie verkaufen Spieße mit Muschelfleisch in den Städten Muanda und Boma. Ganze Inseln wie Kimwabi, wo Séphora lebt, sind auf leeren Muscheln gebaut", schildert Kris Pannecoucke. "In einer Tiefe von vier Metern tastet sie den Boden vorsichtig mit den Händen ab, bis sie Muscheln findet. Sie schnappt sich eine Handvoll und taucht auf, wirft sie in ihr Kanu und verschwindet wieder im Wasser. Sie verbringt Stunden im Kongo-Fluss, bis ihr Kanu voll ist oder die Flut kommt und ihr Schatz in unzugänglichen Tiefen verschwindet. Die Strömung ist tückisch, im Mündungsgebiet des Kongo ist sie so stark, dass Sedimente bis zu 800 Kilometer weit in den Atlantik getragen werden." Kris Pannecoucke/Mangrove Photography Awards

Die Sundarbans, was so viel wie "schöner Wald" bedeutet, sind eines der Gebiete Bangladeschs, die am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels gefährdet sind. Es ist einer der unberührtesten Orte, die es auf der Erde noch gibt: ein Hotspot der biologischen Vielfalt und ein komplexes Gezeitennetz aus Wasserstraßen und Inseln, das nur per Boot zugänglich ist. Es ist ein empfindliches Ökosystem, das durch die Klimakrise unter Druck gerät. Der Anstieg des Meeresspiegels ist eine der größten Bedrohungen für die dortigen Mangrovenwälder. Der Klimawandel wirkt sich auch auf das Leben der Menschen in den umliegenden Gebieten aus. Der Wald ist eine wichtige Lebensgrundlage für viele Menschen in der Region, die ihn für Fischfang, Landwirtschaft und andere Aktivitäten nutzen. Wird der Wald durch den Anstieg des Meeresspiegels und extreme Wetterereignisse geschädigt, verlieren die Menschen ihre Lebensgrundlage. Mohammad Rakibul Hasan/Mangrove Photography Awards