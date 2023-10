Zweieinhalb Wochen nach dem Massaker der Hamas an rund 1.500 israelischen Zivilistinnen und Zivilisten steht die Lage im Gazastreifen, woher die Mörder nach Israel kamen, im Zentrum internationaler Berichterstattung. Das ist einerseits nachvollziehbar: Israels Armee versucht, die Kommandozentralen der Hamas im Gazastreifen zu zerstören, und das gefährdet auch die palästinensische Bevölkerung. Die dortige humanitäre Lage ist schlimm.

Israels Ex-Premier Ehud Barak Montagabend in der "ZiB 2" bei Armin Wolf. Screenshot: ORF-TVThek

Die fokussierte Gaza-Berichterstattung geht jedoch darüber hinweg, was am 7. Oktober in Israel tatsächlich geschehen ist – und was der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Barak im Interview mit Armin Wolf am Montag klar benannte: Die Grausamkeiten der Hamas seien dem Gemetzel deutscher Soldaten an den osteuropäischen Juden und Jüdinnen unter Hitler gleichgekommen, sagte er. Die gleiche Entmenschlichung, der gleich Judenhass.

Netanjahu wurde mehrmals gewarnt

Barak, Politiker der linken Mitte, gab aber auch Einblicke in die in Israel im Hintergrund laufenden Diskussionen, wie der Hamas-Überfall überhaupt möglich war, warum die Sicherheit versagte – und welche Rolle Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dabei spielte. Netanjahu sei seit seinem Wiedereinzug in die Regierung etliche Male gewarnt worden, dass die von ihm angestrebte Entmachtung des Höchstgerichts in Israel großen Unfrieden schaffe und dass dies die Sicherheit des Landes akut gefährde, sagte Barak.

ZIB 2: Israels Ex-Premier zum Angriff auf Gaza

ORF

Netanjahu aber habe das negiert, aus rein egoistischen Gründe. "Er braucht die Justizreform, um den gegen ihn selbst laufenden Gerichtsverfahren zu entgehen". Das wird noch heftig in Israel nach dem Krieg. (Irene Brickner, 24.10.2023)